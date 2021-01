Hanoi (VNA) – "Les préconisations, lignes et contenus importants qui seront adoptées au XIIIe Congrès national du Parti constitueront une «boussole» pour une mise en œuvre plus intégrale et vive du travail à l’égard des Vietnamiens résidant à l’étranger. Cela stimulera leur patriotisme, leur volonté et leur détermination d’agir pour le développement national, contribuant à consolider et valoriser la force de grande union".

Le vice-président du Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, Luong Thanh Nghi: CPV

C’est ce qu’a partagé Luong Thanh Nghi, vice-président du Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger relevant du ministère des Affaires étrangères, lors d’une interview accordée au journal en ligne du Parti communiste du Vietnam, en marge du XIIIe Congrès national du Parti.



Répondant à la question sur les collectes des avis de la communauté des Vietnamiens à l’étranger sur les projets de documents à soumettre au congrès, Luong Thanh Nghi a déclaré que : «La collecte des avis du peuple, dont des Vietnamiens d’outre-mer, démontre l’ouverture, l’esprit de promotion de l’intelligence et de maîtrise du peuple pour contribuer à l’élaboration des lignes et politiques décisives importantes du pays».



«Jusqu’à présent, les expatriés vietnamiens de toutes classes sociales telles que experts, intellectuels, hommes d’affaires, étudiants, travailleurs ... ont apporté des opinions responsables, enthousiastes et sincères aux projets de documents. Ces opinions, qui sont concentrées sur les questions autour du développement socio-économique et du développement des ressources humaines, ont été appréciées par le sous-comité chargé des documents du 13e Congrès national du Parti. Les expatriés, quant à eux, se sentent très heureux et fiers de voir leurs opinions appréciées par le Parti, l’État et les organes du pays», a-t-il dit.



Selon Luong Thanh Nghi, le projet de rapport politique du Comité central du Parti du 12e mandat présenté au congrès a souligné de nombreux contenus importants sur les affaires pour les Vietnamiens résidant à l’étranger.

