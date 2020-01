Hoang Thi Minh Hong, fondatrice et directrice du Centre d'actions et d'union pour la croissance et l'environnement (CHANGE). Photo : wechoice.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La soirée de gala WeChoice Awards 2019 a eu lieu le soir du 12 janvier à Ho Chi Minh-Ville, mettant à l’honneur les personnes les plus inspirantes et les œuvres artistiques remarquables de l’année dernière.

WeChoice Awards est un événement annuel organisé par la compagnie VCCorp. L’édition 2019, placée sous le thème « Petits miracles », a mis à l’honneur 18 personnes avec 18 histoires intéressantes, inspirantes et pleines d’émotions sur l’amour, l’humanité, la passion et le courage. Elles ont été élues par un jury et des spectateurs à travers un vote en ligne du 27 décembre 2019 au 10 janvier 2020.

Parmi les personnes honorées figurent Bui Cong Hiep qui avait destiné plus de 100 milliards de dôngs (plus de 4 millions de dollars) au patronage des orphelins ; Hoang Thi Minh Hong, fondatrice et directrice générale de l'organisation environnementale à but non lucratif CHANGE ; et Khang A Tua, un jeune homme issus de l’ethnie H’Mong dans le district montagneux de Mu Cang Chai (province de Yen Bai, Nord), qui avait remporté une bourse d’études de l’Université Fullbright…-VNA