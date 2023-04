L’ambassadeur vietnamien en Inde Nguyen Thanh Hai lors du webinaire. Photo: VNA

New Delhi (VNA) – Un webinaire sur les opportunités d'investissement et de coopération commerciale entre l'État indien d'Andhra Pradesh et le Vietnam a eu lieu le 12 avril, avec la participation d'une centaine d'hommes d'affaires des deux pays.

L'objectif du webinaire était d’explorer les possibilités de renforcer les relations commerciales et d'investissement entre les deux parties, ainsi que d'attirer des investissements étrangers au Vietnam et dans cet état indien.



L'Andhra Pradesh est l'un des États en développement les plus dynamiques en Inde au cours des cinq dernières années. Cette localité a des potentiels de coopération avec le Vietnam dans les domaines de l’agriculture, de l’aquaculture, du textile, des technologies de l'information, des ports maritimes et de la logistique.



Lors de l’événement, l’ambassadeur vietnamien en Inde Nguyen Thanh Hai a passé en revue les réalisations économiques du Vietnam l’an dernier, dont la croissance du PIB national de 8,02%, la hausse de 9,5% du chiffre d'affaires de l'import-export pour une valeur de 732,5 milliards de dollars, ainsi que son environnement macroéconomique stable et sa capacité de contrôle de l'inflation.



Selon des représentants indiens, les autorités de l'Andhra Pradesh créent toujours des conditions favorables aux entreprises et investisseurs étrangers. Elles promeuvent des activités d'investissement et de commerce avec les entreprises vietnamiennes.



Les participants ont suggéré aux autorités des deux parties de travailler ensemble pour soutenir les entreprises vietnamiennes et indiennes à nouer des liens, contribuant ainsi à créer plus d'emplois et à améliorer les revenus des travailleurs. -VNA