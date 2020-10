Des participants du webinaire. Photo : VNA



Moscou (VNA) – Un webinaire sur le commerce entre le Vietnam et la Russie a eu lieu le 15 octobre, réunissant plus de 30 entreprises vietnamiennes et près de 80 sociétés et organisations russes.



Cet événement a été organisé par le Département de promotion du commerce relevant du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, l’Office du commerce de l'ambassade du Vietnam en Russie, l'ambassade de Russie au Vietnam, les Chambres de Commerce et d'Industrie de Saint-Pétersbourg et du Primorié.



Les entreprises participantes sont spécialisées dans l’industrie, l’agriculture, les produits pharmaceutiques et cosmétiques, l’import-export, la logistique, le commerce électronique…



Selon le directeur adjoint du Département de promotion du commerce, Le Hoang Tai, le Vietnam est un partenaire important de la Russie en Asie du Sud-Est, le commerce bilatéral représentant environ un tiers du chiffre d'affaires total entre la Russie et l'ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est). En octobre 2019, la Russie était au 24e rang parmi les 129 pays et territoires investissant au Vietnam, avec près de 1 milliard de dollars. De son côté, le Vietnam a investi près de 3 milliards de dollars dans 22 projets en Russie, notamment des projets pétroliers et gaziers, ainsi que l'élevage laitier.



Selon le conseiller au commerce du Vietnam à Moscou, Duong Hoang Minh, au cours des neuf premiers mois de cette année, les exportations vietnamiennes vers la Russie ont atteint 2,2 milliards de dollars, en hausse de 3,8%. Les exportations russes vers le Vietnam ont également augmenté de plus de 14%, atteignant 1,5 milliard de dollars.



Lors du webinaire, les représentants russes ont grandement apprécié les potentiels du Vietnam, la mise en œuvre de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasiatique. Ils ont affirmé leur volonté de coopérer pour promouvoir le commerce et les investissements entre leurs pays. -VNA