L'ambassadeur Dinh Toàn Thang (centre) au séminaire. Photo : VNA



Paris (VNA) - Un séminaire en ligne sur la promotion des investissements s'est tenu, le 26 avril en présence de dirigeants et représentants des départements de la province méridionale de Binh Duong, de Becamex Binh Duong Group, de l'Ambassade du Vietnam en France, de la Chambre de Commerce et d'Industrie France - Vietnam (CCIFV) et de celle de la région Ile-de-France, ainsi que de nombreux entrepreneurs français et vietnamiens.

Les participants ont écouté les interventions des représentants du ministère du Plan et de l'Investissement du Vietnam en France, et de la CCIFV, qui ont donné des informations précises sur l'environnement d'investissement au Vietnam, dans la province de Binh Duong en particulier. Les entrepreneurs français ont posé des questions et ont exprimé leur intérêt vis-à-vis du climat d'investissement à Binh Duong. Les responsables provinciaux ont répondu à leur question de manière approfondie.

S'exprimant lors du séminaire, M. Nguyen Van Danh, vice-président du Comité populaire provincial de Binh Duong a souligné : "Dans les temps à venir, la province accordera la priorité aux investisseurs venant des pays développés dont la France, ayant des savoir-faire dans la gestion moderne des services financiers, les hautes technologies, la production respectueuse de l'environnement, à basse intensité de main-d'œuvre, à haute valeur ajoutée.

Binh Duong apprécie aussi les investisseurs dans la logistique, les industries scientifique et technologique, au service de sa vision de devenir un centre de l'innovation de la région économique clé du Sud.

Appelant les investisseurs et hommes d'affaires français à sonder les opportunités d'investissement dans la province de Binh Duong, M. Dang a promis que les autorités provinciales leur créeraient les conditions les plus favorables.

Un séminaire en ligne sur la promotion des investissements à Binh Duong. Photo : VNA



Du côté de l'ambassade du Vietnam en France, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a souligné : "L'événement est une belle démonstration de la volonté de coopération économique entre les deux pays en général et de la province de Binh Duong en particulier, notamment dans le cadre où les deux pays rouvrent leurs portes après la pandémie du COVID-19. L'ambassadeur s'est engagé à promouvoir son rôle de pont entre les deux pays, accompagnant les entreprises et les investisseurs français, ainsi que la province de Binh Duong pour une coopération durable, contribuant à consolider et à promouvoir le partenariat stratégique Vietnam - France.

Ces dernières années, la province de Binh Duong a toujours prêté attention à soutenir le développement des entreprises d'investissement direct étranger (IDE), améliorer l'environnement d'investissement, renforcer sa compétitivité, appliquer les sciences et technologies, simplifier ses procédures administratives, former des ressources humaines, construire des logements sociaux, fournir de la main-d'œuvre qualifiée aux entreprises.

Binh Duong est l'une des principales provinces et villes du pays en termes de développement socio-économique et industriel. Avec un total de plus de 4.000 projets provenant de 65 pays et territoires, dotés un capital social total de près de 40 milliards d'USD, Binh Duong se classe au deuxième rang en termes d'IDE, juste après Hô Chi Minh-Ville. La France compte 36 projets d'un capital de 98 millions d'USD.

Une zone industrielle à Binh Duong. Photo : VNA



En accueillant les projets d'IDE, la province établit également des coopérations bilatérales et multilatérales dans de nombreux domaines, entretient des relations de coopération avec 11 provinces et villes étrangères. Elle est aussi membre et partenaire fiable de nombreux organisations internationales. -VNA