Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, est arrivé le 15 décembre à l’aéroport militaire de Palam, dans la capitale New Delhi, entamant une visite officielle en Inde.

Le président de la Commission des affaires étrangères du Parlement indien Shri P. P. Chaudhary (à droite) et le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê. Photo : VNA



Cette visite revêt une grande importance politique dans le contexte où la pandémie de Covid-19 a eu des impacts négatifs sur tous les aspects de la vie socio-économique dans les pays et sur les relations internationales, a-t-il déclaré à la presse indienne.



Elle démontre l’estime et la volonté non seulement du Vietnam mais aussi de l’Inde d’approfondir davantage le partenariat stratégique intégral entre les deux pays en général et les relations entre leurs organes législatifs en particulier, a-t-il déclaré.



La visite vise trois objectifs principaux : donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays, créer une opportunité pour les deux pays de mieux comprendre la situation et les options du développement socio-économique et de la politique extérieure de chaque pays dans les temps à venir, et créer une opportunité pour les dirigeants des deux pays d’échanger leurs vues sur des questions internationales et régionales d’intérêt commun et de rechercher des solutions aux défis mondiaux, contribuant à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement dans la région et le monde, a-t-il fait savoir.



La coopération parlementaire entre le Vietnam et l’Inde est l’un des canaux de coopération importants et efficaces et fait partie intégrante du partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde, a affirmé la présidente de l’Assemblée nationale.



Le dirigeant vietnamien s’est déclaré convaincu que dans un avenir pas trop lointain, l’Inde deviendra l’un des principaux partenaires importants du Vietnam dans les domaines de la politique, de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la sécurité et de la défense, de la science et de la technologie, de la culture, de l’éducation et de la formation.



Afin de promouvoir davantage les relations commerciales et d’investissement entre les deux pays, il a déclaré que le ministère de l’Industrie et du Commerce des deux pays devrait bientôt organiser la 5e réunion du sous-comité mixte du commerce pour s’attaquer rapidement aux obstacles au commerce, faire entrer les marchanchandises sur leur marché respectif, et que les gouvernements et les entreprises des deux pays devraient renforcer leurs activités de promotion commerciale et faciliter davantage les échanges.



Il a estimé que les relations d’investissement entre les deux pays ne sont pas encore à la hauteur des potentialités et du souhait des deux gouvernements, indiquant que le Vietnam accueille toujours à bras ouverts les entreprises indiennes pour renforcer leur présence au Vietnam dans les domaines où elles disposent des avantages. – VNA