Dhaka (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, a reçu le 22 septembre à Dhaka, le président de l'Association d'amitié Bangladesh-Vietnam, Shamsher M. Chowdhury, ancien vice-ministre des Affaires étrangères et ancien ambassadeur du Bangladesh au Vietnam.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue (droit) et le président de l'Association d'amitié Bangladesh-Vietnam, Shamsher M. Chowdhury. Photo : VNA

Estimant qu’au cours des 50 dernières années, le bien le plus grand et le plus précieux a été l'amitié entre les deux peuples, Vuong Dinh Hue a exprimé son espoir qu'un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays soit écrit au cours des 50 prochaines années, à un niveau supérieur, et plus efficace.



Il a affirmé qu'après la visite, il demanderait à l'Union des organisations d'amitié du Vietnam de se coordonner avec l'Association d'amitié Bangladesh-Vietnam dans les activités de coopération. Il va examiner la fondation de l’Association d’amitié Vietnam-Bangladesh.



Shamsher M. Chowdhury a déclaré que le Bangladesh était le premier pays de la région de l'Asie du Sud à reconnaître et à établir des relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs avec le gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Vietnam. Actuellement, le Vietnam est l’un des pays jouant un rôle important dans la région Pacifique-Océan Indien.

L'Association d'amitié Bangladesh-Vietnam proposera au gouvernement du Bangladesh de nommer une rue du nom du Président Ho Chi Minh dans la capitale Dhaka, a-t-il annoncé.



Vuong Dinh Hue a suggéré que l'Association d’amitié Bangladesh-Vietnam contribue à renforcer les activités de promotion du commerce et des investissements en introduisant et en créant des conditions permettant aux entreprises vietnamiennes et bangladaises de connaître le marché et de se connecter ; et à aider la communauté vietnamienne au Bangladesh à s'intégrer et à apporter de plus en plus de contributions à la société du pays d'accueil. - VNA