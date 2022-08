Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a accueilli ce mardi à Hanoï le député Suzuki Norikazu et le sénateur Sato Kei, président par intérim de la Commission de la jeunesse du Parti libéral-démocrate (PLD) japonais, en visite de travail au Vietnam.



Le partenariat stratégique approfondi Vietnam-Japon est en bonne voie, a estimé Vuong Dinh Hue. Il convient d’élargir la coopération et de redynamiser tous les liens diplomatiques. L’Assemblée nationale vietnamienne souhaite stimuler les échanges entre les jeunes et en particulier les jeunes parlementaires des deux pays, a ajouté Vuong Dinh Huê.

Il a demandé à la Commission de la jeunesse du PLD de réserver le meilleur accueil aux ressortissants vietnamiens. Il a suggéré d’organiser des festivals périodiques de la jeunesse et des étudiants, notamment en 2023, année où les deux pays célèbreront le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Le député Suzuki Norikazu a annoncé que la délégation japonaise avait travaillé avec le Groupe des jeunes parlementaires vietnamiens et le Comité central de l'Union des jeunes communistes de Ho Chi Minh. Les jeunes parlementaires japonais sont tenus au courant de nombreuses informations importantes sur le développement du Vietnam, les politiques du Vietnam pour les jeunes…

Le sénateur Sato Kei a souligné que la Commission de jeunesse du PLD était très désireux de promouvoir la coopération entre les jeunes parlementaires et les jeunes des deux pays. Il a souhaité continuer à recevoir le soutien du dirigeant vietnamien afin de resserrer les relations entre les jeunes générations des deux pays et les jeunes parlementaires. - VNA