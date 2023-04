Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, remet la photo de l'Oncle Hô et la résolution du Comité permanent de l'AN aux autorités de Thuan Thanh sur la création de la cité municipale de Thuân Thành. Photo: VNA

Bac Ninh (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê a assisté mercredi soir 5 avril à une cérémonie célébrant le 110e anniversaire de la fondation du district de Thuân Thành, province de Bac Ninh (Nord).

A cette occasion, Vuong Dinh Huê a également rendu publique la résolution du Comité permanent de l'AN sur la création de la cité municipale de Thuân Thành.

Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê prend la parole. Photo: VNA



Pour connaître un développement fulgurant et devenir une ville moderne qui pourrait promouvoir la connexion économique avec Hanoï et d'autres localités du delta du fleuve Rouge, Thuân Thành devrait améliorer la qualité de son aménagement et de développer un modèle urbain vert, intelligent et résilient au changement climatique, a recommandé le chef de l'organe législatif.

"Les autorités de la province de Bac Ninh et de la cité municipale de Thuân Thành doivent prendre des mesures nécessaires pour un bon usage des terrains, mais aussi pour éviter la spéculation des terrains dans les nouvelles zones urbaines", a-t-il dit.

Vuong Dinh Huê est venu brûler des bâtonnets d'encens au tombeau et au temple dédié au roi Kinh Duong Vuong. Photo: VNA



Mercredi après-midi, Vuong Dinh Huê était venu brûler des bâtonnets d'encens au tombeau et au temple dédié au roi Kinh Duong Vuong, situés dans la commune de Dai Dông Thành, rattachée à la cité municipale de Thuân Thành, avant de visiter le Centre de préservation des estampes populaires de Dông Hô, dans la commune de Song Hô, du district de Thuân Thành. - VNA