Une station de la PVOIL. Photo: PVOIL



Hanoi (VNA) - L’Institut d’étude pétrolier du Vietnam (VPI) et la PetroVietnam Oil Corporation (PVOIL) ont convenu de mener des recherches sur les batteries et les stations de recharge des voitures électriques.

Selon un contrat signé par les deux parties, le VPI évaluera l'impact de la transition énergétique sur le marché pétrolier vietnamien; identifiera les défis et opportunités sous l'impact des tendances de la transition énergétique, du développement des batteries de véhicules électriques et des stations de recharge pour voitures dans le monde, la région et le Vietnam.

Sur cette base, le VPI proposera des solutions permettant à la PVOIL de se développer de manière stable et durable dans le contexte de la tendance à la transition énergétique en cours.

La cérémonie de signature du contrat de coopération entre le VPI et la PVOIL. Photo: PVOIL



Grâce à cette coopération, le VPI soutiendra efficacement la PVOIL dans la recherche de technologies, et de tendances de développement de batteries et de stations de recharge, afin d’aider la PVOIL d’avoir plus d'informations dans la planification des stratégies de développement, et de se prêter à s'adapter à la tendance de développement des véhicules électriques.

La PVOIL tirera parti de l'infrastructure existante du système de plus de 600 stations-service à travers le pays, appliquera la technologie 4.0 dans les activités commerciales pour avoir des plans et des solutions pour rattraper la tendance de développement des voitures électriques. -VNA