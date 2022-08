Photo: petrovietnam.petrotimes.vn



Hanoï (VNA) – Le Vietnam Petroleum Institute (VPI - Institut vietnamien du pétrole) a déclaré qu'il avait mené des recherches pour créer un écosystème « Oilgas AI » utilisant l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (Machine Learning - ML). L’objectif est de synthétiser et analyser en profondeur les données du secteur pétrolier et gazier, notamment pour des produits tels que le pétrole brut, l'essence, le gaz naturel liquéfié (GNL) et le gaz naturel.



VPI est actuellement partenaire de Microsoft et met en œuvre des solutions pour optimiser l'analyse, l'utilisation et la gestion des données afin d’aider les entreprises à améliorer leur production et leur efficacité commerciale. L'écosystème Oilgas AI est construit sur la plate-forme Power Pages de Microsoft et se munit de derniers outils de traitement, d'analyse, de connexion et de gestion des données tels que Power Apps, Power Automate, Power BI et Power Virtual Agents.



Oilgas AI aide les utilisateurs à rechercher, exploiter et interagir facilement avec des données via des graphiques, des rapports, des tableaux de bord... Les données sont constamment mises à jour, aidant les utilisateurs à surveiller les données en temps réel.



Le Ngoc Anh, directeur des données de VPI, a déclaré que l’écosystème Oilgas AI visait à devenir un réseau réunissant des experts, des scientifiques, des organisations, des entreprises, des clients au pays et à l'étranger. Ses produits et services fourniront des solutions pour aider les entreprises à prendre des décisions plus rapides et plus efficaces.



VPI a commencé à fournir une version d’essai de l'écosystème Oilgas AI sur https://oilgasai.powerappsportals.com/. Après la période d'essai, VPI fournira des packages de services optionnels pour répondre aux divers besoins des clients en matière d'exploration de données.-VNA