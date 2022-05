Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina J. Mohamed. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le voyage de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh et d'une délégation de haut rang l’accompagnant aux États-Unis pour participer au Sommet spécial ASEAN-États-Unis, pour une visite dans ce pays et aux Nations Unies du 11 au 17 mai, a intensifié les relations Vietnam-Nations Unies ; approfondi les relations Vietnam-États-Unis ; affirmé la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale.

Selon le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, ce Sommet spécial ASEAN-États-Unis est une marque de porter les relations de coopération entre les deux parties à un nouveau niveau. Elles ont convenu d'établir le Partenariat stratégique intégral. Les deux parties ont également défini de nouveaux axes de coopération pour faire face aux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels, en particulier dans la reprise économique et le développement après la pandémie de COVID-19.

Au cours de son voyage de travail, le Premier ministre a rencontré des dirigeants des Nations Unies, dont le secrétaire général adjoint des Nations Unies et le président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a également rencontré le président américain Joe Biden et a eu des contacts avec de hauts responsables du gouvernement américain.

Les échanges et rencontres ont permis aux parties de mieux comprendre que le Vietnam était un membre, un partenaire sincère et responsable. Par conséquent, la confiance entre les deux parties est renforcée et consolidée. Il s'agit d'une très bonne plate-forme pour étendre la coopération dans d'autres domaines.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh donne son discours au Centre d'études stratégiques et internationales. Photo : VNA

Estimant les discours du Premier ministre Pham Minh Chinh au Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS) et à l’Université Harvard et les dialogues lors des séminaires et des forums, Bui Thanh Son a indiqué que ces messages étaient très importants sur les points de vue du Parti et de l'État sur les questions internationales ainsi que sur l'affirmation de la politique étrangère du Vietnam après le 13e Congrès national du Parti.

Assistant à toutes les activités liées à l'économie avec le Premier ministre, le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a précisé qu'à travers des rencontres avec des responsables de haut rang ainsi que des responsables de ministères, secteurs et de localités, notamment des entreprises, on peut constater que la partie américaine appréciait fortement le potentiel et les avantages du marché vietnamien pour l'investissement et la coopération en matière d'investissement.



La partie américaine a confiance en ce qu'ils ont atteint au Vietnam au fil des ans et vu le potentiel et les avantages dans les temps à venir. Par conséquent, les entreprises américaines font preuve d'une grande détermination à rechercher des opportunités d’investissements au Vietnam.

Le Premier ministre a eu trois rencontres avec des Vietnamiens vivant, travaillant, étudiant aux États-Unis..., ce affirmant ainsi que les Vietnamiens résidant à l'étranger, y compris aux États-Unis, étaient une partie indissociable de la communauté des ethnies vietnamiennes.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des Vietnamiens vivant, étudiant et travaillant aux États-Unis. Photo : VNA

Bui Thanh Son a souligné qu’à importe où aux États-Unis, ou ailleurs dans le monde, les contributions des Vietnamiens résidant à l’étranger étaient toujours prises en compte. En particulier, leurs contributions à la maîtrise de la pandémie de COVID-19 sont bien reconnues, ce créant ainsi la cohésion, renforçant le grand bloc d'union de toute la nation, contribuant au développement du pays. - VNA