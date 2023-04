Hanoï (VNA) - "Mettez Hanoï sur votre liste si vous êtes intéressé par la culture, l'histoire et la cuisine vietnamiennes", a déclaré la page Yahoo!life Singapore.



En tant que centre politique et culturel du Vietnam, elle compte de nombreux musées, galeries d'art et théâtres. Certaines de ses principales attractions incluent le mausolée de Ho Chi Minh, le Temple de la Littérature, le Vieux quartier et le lac Hoan Kiem. Les visiteurs peuvent également découvrir les marchés animés, les vendeurs de rue et les spectacles de musique traditionnelle.



Pour aider les voyageurs à planifier leur voyage, Yahoo!life Singapour propose des choses à faire là-bas.



1. Visitez le mausolée de Ho Chi Minh

Mausolée de Ho Chi Minh. Photo: Getty

Le mausolée de Ho Chi Minh est le dernier lieu de repos du dirigeant vietnamien, Ho Chi Minh, qui a joué un rôle important dans la lutte du pays pour l'indépendance.



2. Explorez le Vieux quartier

Vue du train passant par une rue étroite du Vieux quartier de Hanoï. Photo: Getty

Le Vieux quartier est célèbre pour ses rues étroites, son architecture traditionnelle et ses marchés animés. C'est un endroit idéal pour découvrir la culture locale et essayer la cuisine de rue vietnamienne.



3. Promenez-vous autour du lac Hoan Kiem

Lac Hoan Kiem au coucher du soleil. Photo: Getty

Lac pittoresque au cœur de la ville, le lac Hoan Kiem est entouré d'une végétation luxuriante et de temples. Il est parfait pour une promenade paisible.



4. En savoir plus sur l'histoire vietnamienne au Musée d'ethnologie du Vietnam

Musée vietnamien d'ethnologie. Photo: Getty

Le Musée d'ethnologie du Vietnam possède une impressionnante collection d'objets et d'expositions qui mettent en valeur les divers groupes ethniques et traditions du pays.



5. Profitez d'un spectacle de marionnettes sur l'eau

Un spectacle au théâtre de marionnettes sur l'eau de Thang Long. Photo: Vnexpress

Cette forme traditionnelle de divertissement est unique au Vietnam, impliquant des marionnettes jouant sur l'eau. Vous pouvez assister à un spectacle au théâtre de marionnettes sur l'eau de Thang Long.



6. Visitez le Temple de la Littérature

Un spectacle au théâtre de marionnettes sur l'eau de Thang Long. Photo: Getty

Construit au 11ème siècle, le Temple de la Littérature est un endroit magnifique et paisible pour en apprendre davantage sur la culture et l'histoire vietnamiennes.



7. Découvrez la pagode Tran Quoc

Pagode Tran Quoc. Photo: Vnexpress

La pagode Tran Quoc est un temple bouddhiste historique situé sur une petite île du lac de l'Ouest. Fondée au 6ème siècle et considérée comme la plus ancienne pagode de Hanoï, elle est connue pour sa belle architecture, son atmosphère sereine et sa vue charmante sur le lac.



8. Faites du shopping au marché de Dong Xuan

Marché Dong Xuan. Photo : Getty

Plus grand marché couvert de Hanoï, le marché de Dong Xuan propose une large gamme de produits, notamment des vêtements, de l'électronique et des produits locaux.



9. Visitez la prison de Hoa Lo

Prison de Hoa Lo. Photo: Vnexpress

La prison de Hoa Lo a été construite par les Français à la fin du XIXe siècle et servait à détenir des prisonniers politiques vietnamiens. Pendant la guerre du Vietnam, elle a également détenu des prisonniers de guerre américains.



10. Admirez les meilleures vues sur la terrasse d'observation de Hanoi Sky Lotte

Vue aérienne du centre-ville de Hanoï depuis la tour Lotte, Hanoï, Vietnam. Photo: Vnexpress

La plate-forme d'observation Hanoi Sky Lotte offre une vue panoramique sur la ville et ses environs, y compris le fleuve Rouge et des sites historiques comme l'opéra de Hanoï et le lac Hoan Kiem.



11. Admirez la vue depuis le pont Long Bien

Architecture unique du pont Long Bien, Hanoï, Vietnam. Photo: Getty

Le pont Long Bien est un pont ferroviaire et routier historique enjambant le fleuve Rouge à Hanoï. Il a été construit par les Français au début du XXe siècle et a joué un rôle important dans la guerre du Vietnam.



12. Visitez la pagode Huong (Parfums), le plus grand complexe de pagodes du Vietnam

Porte d'entrée de la pagode des parfums. Photo: Vnexpress

La pagode Huong est un groupe de temples construits dans la montagne Huong Tich, accessible par bateau et téléphérique. Ce lieu de pèlerinage important pour les bouddhistes vietnamiens offre une vue imprenable sur la beauté naturelle environnante. -CPV/VNA