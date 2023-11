L'agence de notation de crédit Fitch Ratings a récemment publié des prévisions optimistes sur la croissance économique du Vietnam en 2024 et 2025. Selon Fitch Ratings, la croissance économique du Vietnam s'accélérera pour atteindre 6,3 % en 2024 et 7,0 % en 2025.

Le dépôt intérieur des conteneurs de Phu My a été récemment inauguré dans le Parc industriel de Phu My 3 de la ville de Phu My, province de Ba Ria-Vung Tau. C’est le premier du genre construit dans cette province méridionale.