Hanoï (VNA) - L'indice de la bourse du Vietnam (VN-Index) a enregistré une 4e augmentation consécutive pour franchir la barre des 1.200 points, le plus haut niveau depuis 10 mois.

A la fin de la séance du 26 juillet, le VN-Index a augmenté de 4,94 points pour atteindre 1.200,84 points. Le volume des transactions a atteint plus de 912,2 millions d'actions, soit l'équivalent de plus de 17.951,5 milliards de dongs. En outre, 213 titres ont augmenté, 246 ont baissé et 64 sont restés inchangés.



L'indice HNX-Index a perdu 0,73 point pour s'établir à 236,2 points. Le volume des échanges a atteint plus de 75,9 millions d'actions, soit plus de 1.281,7 milliards de dongs.

L'indice UPCOM-Index a progressé de 0,02 point pour s'élever à 88,6 points. Le volume des transactions a atteint plus de 49,77 millions d'actions, soit l'équivalent de 1.808,5 milliards de dongs.-VNA