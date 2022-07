Hanoi (VNA) - «vnCare pour votre santé», tel est le slogan de vnCare, une application mobile spécialisée dans les services de soin sanitaire conçue par et pour les Vietnamiens.

Développé par le groupe de Poste et de Télécommunication du Vietnam (VNPT), vnCare vous permet de trouver des médecins et des praticiens (généraliste, spécialiste...) près de chez vous et de prendre rendez-vous avec eux, directement en ligne via la plateforme. Cette solution est appréciée par les Vietnamiens pour son accessibilité optimale.

vnCare contribue à éviter la surcharge des hôpitaux et à optimiser la qualité des soins sanitaires. Photo: PLO



Créée par VNPT dans le but de faciliter l’accès aux soins sanitaires des Vietnamiens, l’application mobile vnCare permet aux utilisateurs de choisir un créneau pour effectuer un ou plusieurs examens médicaux. Ce service contribue à éviter la surcharge des hôpitaux et à optimiser la qualité des soins sanitaires. Nguyên Xuân Binh, du Centre pour les Solutions sanitaires électroniques de VNPT (VNPT IT), a déclaré :«Intégrant la technologie EKYC et l’Intelligence artificielle, vnCare est capable d’identifier les clients ainsi que de reconnaître leur visage. Les utilisateurs peuvent prendre un rendez-vous médical de manière flexible avec un médecin. Ils n’ont plus besoin de se déplacer, car ils peuvent effectuer un appel vidéo avec leurs médecins et consulter les résultats des examens médicaux via l’application.»



Les appels vidéo contribuent à renforcer l’interactivité entre les médecins et leurs patients. En effet, cette fonctionnalité permet aux professionnels sanitaires de partager leurs expériences et donc d’optimiser les traitements. En cas d’urgence, les médecins peuvent consulter rapidement l’historique médical et les informations sur l’état de santé du patient avant de donner les instructions adéquates.

Les ingénieurs de VNPT Hanoi aident un hôpital à appliquer vnCare. Photo : VNPT

vnCare permet d’optimiser la gestion de rendez-vous par les établissements médicaux, car cette application aide à configurer les créneaux d’horaires et vérifier l’authentification des rendez-vous pour éviter les fausses réservations. Par ces avantages exceptionnels, vnCare est utilisée par beaucoup d’établissements médicaux tels que l’hôpital de la Poste de Hanoï, les hôpitaux généraux de Quynh Phu et de Vu Thu dans la province de Thai Binh, le dispensaire du district de Phuoc Son, l’hôpital général de la province de Lào Cai et l’hôpital pédiatrique-maternité de Hâu Giang. Le Manh Duc, directeur adjoint de l’hôpital de la Poste de Hanoï, a déclaré : «Nous mettons en service le programme d’inscription aux examens et aux traitements à distance via l’application vnCare, afin de faciliter la prise de rendez-vous et de limiter les contacts proches entre patients et médecins. Cette manip sur vnCare est très simple et rapide. vnCare mettra à jour les informations du patient et les transférera et au personnel de l’hôpital en charge. Ce dernier les fera parvenir au médecin pour planifier un rendez-vous. Lorsque le patient arrivera, il n’aura plus à faire la queue et sera directement conduit à la clinique ».



vnCare aide à optimiser les processus opérationnels et surtout à se conformer aux exigences de transition numérique dans le domaine sanitaire. Pour les utilisateurs, vnCare permet d’accéder rapidement aux services de soins de santé, à tout moment et en tout lieu. Il suffit de se munir d’un appareil intelligent pour pouvoir prendre un rendez-vous avec un médecin.

La procédure traditionnelle est longue et compliquée. D’abord, les patients doivent faire la queue au guichet d’inscription, prendre leur numéro de commande et attendre la consultation générale. Ensuite, le médecin fera un diagnostic général en fonction de l’historique médical et des symptômes, puis décidera des tests paracliniques tels qu’échographie, radiographie ou prise de sang… Après avoir les résultats, les patients reviendront à la clinique pour que le médecin puisse faire la conclusion et donner une ordonnance. Les patients risquent de perdre une journée entière avec cette procédure traditionnelle.



Mais avec VnCare, l’hôpital émettra automatiquement un code et fournira un calendrier spécifique sur l’application, sans avoir à attendre l’inscription à l’examen médical. Pendant la période de distanciation sociale à cause de l’épidémie de COVID-19, vnCare a permis d’éviter les déplacements et ainsi les contaminations croisées à l’hôpital.



Accessible à tous, vnCare permet aussi aux patients de consulter leurs historiques médicaux à tout moment. Nguyên Thi Thu Giang, de Hanoï, a expérimenté l’application vnCare.

«L’interface de vnCare est accessible et rapide. Après avoir pris le rendez-vous sur l’application, il suffit de présenter le code de réservation à l’hôpital. Le personnel nous envoie directement à la clinique. Il n’y a plus à attendre.»

Il suffit de se munir d’un appareil intelligent pour pouvoir prendre un rendez-vous avec un médecin. Photo: VTV

VnCare dispose de nombreux avantages: éviter les contacts proches et les grandes foules tout en obtenant le résultat souhaité.



La transition numérique a permis d’améliorer la qualité des examens et des traitements dans des établissements médicaux dans le pays. Avec le développement de vnCare, le groupe VNPT souhaite changer les habitudes des habitants en ce qui concerne les soins de la santé. En 2021, vnCare a remporté la médaille de bronze lors des prix de Technologie d’information Make in Vietnam. - VOV/VNA