Une scène de la pièce Linh Tu Quôc Mâu (Mère de la nation Linh Tu). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Festival national du chèo (théâtre populaire) a eu lieu du 12 au 28 octobre à la Maison de la culture de la province de Hà Nam (Nord). Vingt-sept pièces de seize troupes venues des quatre coins du pays ont été en compétition.



Sous les auspices du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec l’Association des artistes comédiens du Vietnam, le Service de la culture, des sports et du tourisme de Hà Nam, le Festival national du chèo a vu la participation de plus de 1.250 acteurs de 16 troupes.



Le public a vécu, pendant plus de deux semaines, dans l’atmosphère du chèo professionnel avec des pièces intéressantes telles que Linh Tu Quôc Mâu (Mère de la nation Linh Tu) du Théâtre du chèo de Hanoï, Chuyên ngoài chinh su - làm vua (L’histoire en dehors de l’histoire principale - Être un roi) de celui de Ninh Binh, Tinh su ngàn nam (Histoire millénaire) du Théâtre du chèo de l’armée…



L’œuvre Nhung vi sao không tat (Les étoiles ne s’éteignent pas) du Centre de la culture et des arts de la province de Hà Nam a été présentée lors de la soirée d’ouverture du festival, et Canh diêu lac gio (Le cerf-volant perdu dans le vent) du Théâtre du chèo du Vietnam a été jouée lors de la soirée de clôture.



Le Festival national du chèo 2022 a traité divers sujets. Les pièces présentées ont dû assurer les conditions suivantes : avoir été mises en scène entre 2017 et 2022 ou restaurées par une nouvelle équipe de création et ne pas avoir participé à de concours et festivals d’art professionnels organisés par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, l’Association vietnamienne des artistes de théâtre, les ministères de la Défense, de la Police.



Préservation du théâtre populaire



Le chèo est un type d’art combinant le chant, la danse, le musique et le théâtre. Son berceau est le delta du fleuve Rouge. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a préparé dès fin 2021 un dossier à soumettre à l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) afin de reconnaître l’art du chèo comme patrimoine culturel mondial.



Aujourd’hui, le chèo fait face à de nombreuses difficultés pour survivre et se développer. Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, a fait savoir qu’à l’ère du boom des technologies de l’information, les programmes culturels et de divertissement inondent internet et la télévision. Plusieurs types d’art traditionnels risquent de disparaître s’il n’y a pas d’orientation de développement appropriée. Donc, la préservation et la promotion de cet art reste un grand défi.



Partageant l’idée de M. Dông, la directrice par intérim du Département des arts du spectacle, Trân Ly Ly, a expliqué qu’à l’ère du 4.0, les formes modernes de divertissement dominent, et l’organisation des festivals est un moyen d'"entretenir le feu" des valeurs culturelles immatérielles. Ces événements contribuent efficacement à la préservation et à la transmission des patrimoines culturels à la génération suivante.



Selon elle, les formes d’art moderne se sont tellement développées qu’elles doivent encore revenir aux arts tradi-tionnels pour trouver de nouveaux matériaux et des sources d’ins-piration créative. La tradition est à la base du développement de l’art contemporain. On ne peut pas grandir sans racines.



Le festival national du chèo est une bonne occasion pour que les artistes puissent rapprocher cet art du public. Ce dernier pourra s’immerger dans l’atmosphère du chèo professionnel.



À noter que plus de 60% des 1.250 comédiens participant au festival sont des moins de 35 ans. En outre, il y a aussi des acteurs vétérans comme l'"Artiste du Peuple" Thanh Thanh Hiên, Tu Long, Thu Hiên…



L'"Artiste du Peuple" Trân Quôc Chiêm, président de l’Association des arts et des lettres de Hanoï, membre du Conseil des arts, a déclaré espérer que de nouveaux talents soient découverts à travers les spectacles. Le chèo a besoin d’un "bon scénario", d’un "bon réalisateur" et surtout d’un "acteur talentueux" pour fidéliser le public, a-t-il remarqué.



Pour Trân Ly Ly, les experts peuvent "évaluer l’orientation de développement et de préservation de cet art traditionnel dans la nouvelle ère".-CVN/VNA