Cân Tho (VNA) – Cân Tho est la principale ville du delta du Mékong. Économiquement développée, elle conserve cependant les caractéristiques culturelles typiques d’une région fluviale. Explorez les attractions incontournables pour avoir une vue panoramique de cette ville vietnamienne.

- Marché flottant de Cai Rang

Selon certains chercheurs, le marché flottant de Cai Rang a été formé dans les premières années du XXe siècle pour répondre d’abord aux besoins commerciaux des populations locales, car le système routier n’était pas développé. Les gens maintiennent toujours ce marché traditionnel, malgré l’amélioration des infrastructures.

Connu comme l’un des 3 plus grands marchés flottants de la région du delta du Mékong, il attire de nombreux habitants de la ville de Cai Rang et des environs venus faire du commerce.

Chaque jour, des centaines de bateaux s’y rassemblent, remplis de produits fermiers et de spécialités locales.

Les produits les plus courants que l’on peut trouver ici sont des fruits, des produits agricoles et des spécialités du Delta du Mékong. Sur ce marché, vous n’entendrez pas les cris des vendeurs comme dans les marchés classiques. Le moment idéal pour visiter le marché flottant de Cai Rang est entre 5 et 7 heures.

En 2016, le marché flottant de Cai Rang a été reconnu par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme comme un patrimoine culturel immatériel national. Ce lieu est une destination intéressante pour ceux qui ont envie de découvrir la culture de la région du Delta du Mékong.

- L’ancienne maison de Binh Thuy

L’ancienne maison de Binh Thuy est l’une des plus belles œuvres architecturales de la région de l’ouest. Située dans la rue Bùi Huu Nghia, à 7 km du centre-ville de Cân Tho, elle est devenue une destination de choix pour de nombreux touristes.

L’architecture de cette maison est un mélange des cultures orientales et occidentales, mais conserve tout de même des caractères propres aux provinces méridionales.

- Quai de Ninh Kiêu

En tant que l’un des symboles de Cân Tho, le quai de Ninh Kiêu est un site touristique et culturel de la ville qui remonte au XIXe siècle.

Le quai se trouve près du centre-ville de Cân Tho, dans le Delta du Mékong, sur les rives du fleuve Hâu, l’un des défluents du Mékong.

Ce quai fait la fierté des habitants de la ville de Cân Tho. Il attire des touristes nationaux et internationaux qui viennent admirer les centaines de bateaux remontant ou descendant le fleuve pour aller livrer leurs marchandises dans tous les recoins du delta du Mékong.

Debout au quai de Ninh Kiêu, les touristes peuvent voir le pont de Cân Tho, qui était le pont à haubans le plus long d’Asie du Sud-Est au moment de son achèvement (avril 2010).

Les visiteurs peuvent acheter un billet pour monter à bord d’une croisière pour découvrir l’atmosphère fluviale et assister à des spectacles d’arts traditionnels.

- Vergers

Les jardins fruitiers sont également une attraction touristique de Cân Tho. La ville abrite de nombreux vergers réputés comme My Khanh, 9 Hông, Rach Ke et Vàm Xang.

Ces vergers, en plus de produire des fruits et de permettre aux locaux de vivre de cette culture, sont aussi ouverts aux touristes.

Les touristes peuvent découvrir les jardins et même cueillir eux-mêmes des fruits. Le billet d’entrée est d’environ 20.000 dôngs par personne, le prix des fruits sera calculé en fonction de chaque type et en fonction de saison.

- Pagode Ông

La pagode Ông est l’une des anciennes pagodes de Cân Tho montrant la culture unique des Hoa. La pagode dotée d’un style architectural à la chinoise est couverte de doubles tuiles.

Au sommet du toit se trouvent des figurines en porcelaine multicolore, dont deux dragons, des carpes et des phénix. Les bords du toit sont recouverts de lignes de tuiles en forme de tuyau émaillées vert foncé. À chaque extrémité du toit trônent des statues de personnes tenant le soleil et la lune qui symbolisent les deux pôles dans la philosophie orientale.

Si vous voyagez à Cân Tho, il faut vous rendre à la pagode Ông, pour mieux comprendre la culture de l’ethnie Hoa et admirer ce monument reconnu patrimoine architectural et artistique national en 1993. – NDEL/VNA