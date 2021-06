La baie de Ha Long. Photo: ShutterStock

Quang Ninh (VNA) - Afin de stimuler le tourisme, la province de Quang Ninh (au Nord-Est du Vietnam) a décidé d’offrir des billets gratuits pour visiter la baie de Ha Long, Yên Tu et le musée provincial jusqu’à la fin de l’année.

Il s’agit de l’une des mesures proposées par la province de Quang Ninh pour se redresser, développer son économie et stimuler le tourisme après l’épidémie de COVID-19.



La province de Quang Ninh a publié la résolution 316 mettant en œuvre un certain nombre de mesures pour soutenir la relance touristique de la province en 2021.



Quang Ninh offrira une entrée gratuite à des sites touristiques et aux établissements de séjour lors des grandes fêtes de l’année et une réduction de 50 % sur les prix des billets pour les jours restants.



De plus, les entreprises touristiques de la province ont également réduit de 30 à 50 % le prix des billets pour de nombreux services.



Avec ses réductions de billets et ses incitations, ainsi que les activités et les événements, la province de Quang Ninh devrait atteindre son objectif d’accueillir 10 millions de visiteurs en 2021, devenant ainsi une destination de premier choix pour les touristes vietnamiens et internationaux. -CPV/VNA