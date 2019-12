Da Nang, 11 décembre (VNA) - Une délégation de la Commission économique, technologique et environnementale de l'Assemblée nationale du Laos dirigée par le président de la Commission, Bounpone Sisoulath, a eu le 10 décembre une séance de travail avec le Comité du Parti de la ville centrale de Da Nang.

Lors de la rencontre, le secrétaire du Comité du parti de Da Nang, Truong Quang Nghia, a déclaré que l'emplacement de Da Nang dans le couloir économique Est-Ouest était pratique pour que la ville développe ses échanges avec le Laos.



Il a demandé à Bounpone Sisoulath de proposer à l'AN du Laos et au gouvernement de poursuivre le développement du couloir économique Est-Ouest, facilitant ainsi le commerce des produits industriels et agricoles entre les provinces centrales du Vietnam et les localités du Sud du Laos.

Le responsable de l’AN du Laos a salué le développement de Da Nang ces dernières années. Il a déclaré que le partage d'expériences de la ville était très utile pour sa Commission dans l'élaboration d'un plan de développement quinquennal pour le Laos de 2020 à 2025, ajoutant que la Commission demanderait à l'AN et au gouvernement laotiens de poursuivre la coopération avec les provinces du couloir économique Est-Ouest en général et avec Da Nang en particulier.

Da Nang a jusqu'à présent signé 30 accords et protocoles d'accord avec de nombreuses localités laotiennes telles que Vientiane, Savannakhet, Champasak, Sekong, Saravane, Attapeu, Bolikhamsay et Xaynhaburi, en mettant l'accent sur la coopération en matière de ressources humaines, le soutien aux partenariats commerciaux, la planification, l'agriculture, les soins de santé , l’éducation et les affaires socio-culturelles.

La ville a exporté pour environ 23 millions de dollars de marchandises au Laos au cours des 10 premiers mois de 2019, principalement de l'essence et des produits en caoutchouc et en plastique.-VNA