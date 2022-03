Hanoi (VNA) - A l'invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh, son homologue malaisien, Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob, effectuera une visite officielle au Vietnam les 20 et 21 mars.

Le Premier ministre malaisien, Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob. Photo : BERNAMA/VNA

Il s'agira de la première visite d’Ismail Sabri bin Yaakob au Vietnam en tant que Premier ministre depuis son entrée en fonction en août 2021.

La visite se déroule dans un contexte où l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique entre le Vietnam et la Malaisie se développent heureusement. Les deux pays s’apprêtent à célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (1973-2023).

Le Vietnam et la Malaisie ont établi des relations diplomatiques le 30 mars 1973. Les relations entre les deux pays continuent de se développer vigoureusement sur la base du partenariat stratégique établi en août 2015. Les deux pays déploient activement le programme d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique pour la période 2021-2025, qui a été approuvé lors de la 6e réunion du Comité mixte Vietnam-Malaisie sur la coopération économique, scientifique et technologique tenue le 15 novembre 2021.

Les deux parties échangent également régulièrement des délégations et des rencontres de haut niveau, dont les visites au Vietnam du roi Muhammad V en mars 2009 et en septembre 2013, du Premier ministre Najib Tun Razak en avril 2014, du Premier ministre Mahathir Mohamad en août 2019) et celles en Malaisie du président Truong Tan Sang en septembre 2011, et du Premier ministre Nguyen Tan Dung en août 2015.

Les deux pays ont effectivement maintenu des mécanismes de coopération bilatérale tels que le Comité mixte de coopération économique, scientifique et technique entre le Vietnam et la Malaisie, le Comité de coopération de la défense, le Comité mixte commercial Vietnam-Malaisie et le Comité de coopération scientifique et technologique.

Lors de la 6e réunion du Comité mixte de coopération économique, scientifique et technique entre le Vietnam et la Malaisie. Photo : VNA

Dans le domaine de la coopération en matière de défense et de sécurité, sur la base de l'Accord de coopération bilatérale en matière de défense en août 2008 et de la lettre d'intention sur la coopération en matière de défense en février 2015, les relations de défense entre les deux pays ces derniers temps ont obtenu des résultats concrets dans des domaines. La coopération de la défense est maintenue à travers l'échange de délégations à tous les niveaux et les formations et échanges d'expériences entre des forces aérienne, de la marine et de la garde côtière.

La coopération en matière de sécurité ne cesse d’être renforcée. Les deux parties ont augmenté l'échange d'informations relatives à la prévention et à la lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité et la criminalité transnationale. En 2015, les deux parties ont signé un accord de coopération sur la prévention et la lutte contre les crimes transnationaux.

En termes de relations économiques et commerciales, en 2021, les échanges bilatéraux ont atteint environ 12,5 milliards de dollars, soit proche de l'objectif de 15 milliards de dollars, et ce malgré de nombreuses difficultés dues à la pandémie de COVID-19.

La Malaisie est le 2e partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN et le 9e dans le monde, tandis que le Vietnam devient le troisième partenaire commercial de la Malaisie au sein du bloc.

Au cours des deux premiers mois de 2022, la valeur d’échanges commercaux biltéraux a atteint près de 2,2 milliards de dollars, en hausse de 20% par rapport à la même période en 2021.

Concernant les investissements, la Malaisie est le deuxième investisseur de l'ASEAN au Vietnam, après Singapour, occupant le 10e rang sur le total de 140 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 668 projets en vigueur et un capital social total enregistré de 13 milliards de dollars.

Le Vietnam a 21 projets d'investissement en vigueur en Malaisie avec un capital social total de 853 millions de dollars, se classant 9e sur 78 pays et territoires investissant à l'étranger.

Dans le domaine de la coopération de l’éducation, plus de 1.000 étudiants vietnamiens étudient actuellement en Malaisie. Les deux parties ont signé un protocole d'accord sur la coopération de l’éducation le 6 mars 2019. Pour la coopération touristique et aérienne, les deux parties ont signé un accord de coopération touristique en 1994.

Depuis l'exemption de visas pour les citoyens des deux pays titulaires de passeports ordinaires en septembre 2001 et l'amélioration des liaisons aériennes, le nombre de touristes malaisiens au Vietnam a augmenté rapidement, avec plus de 605.000 personnes en 2019, en hausse de 12,2 % par rapport à 2018.

L'ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Tran Viet Thai, a affirmé que la visite du dirigeant malaisien offrirait une opportunité de porter le partenariat stratégique Vietnam - Malaisie à une nouvelle hauteur.

L’ambassadeur Tran Viet Thai s’est déclaré convaincu que le partenariat stratégique Vietnam-Malaisie continuerait d'être renforcé et développé dans les mois et années à venir.

Selon lui, avec cette visite, le Premier ministre malaisien voudrait exprimer la détermination de son gouvernement à surmonter les difficultés causées par le COVID-19 et à promouvoir fortement la reprise économique post-pandémie.

Tran Viet Thai a indiqué que cette visite apporterait des opportunités de coopération pour les deux parties dans l’économie, le commerce, le tourisme, l’échange entre les peuples.

Par ailleurs, il a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre les deux pays pour promouvoir davantage la coopération au sein de l’ASEAN, ainsi que d’intensifier les échanges d’informations et de coordonner des actions dans les questions d’intérêt commun, telles que la situation au Myanmar, le Mer Orientale, de se soutenir au sein des forums internationaux et régionaux comme l'APEC, les Nations Unies...

Les relations entre la Malaisie et le Vietnam recèlent encore beaucoup de potentiels de coopération, dont la promotion du rôle central, de la position et de l'image de l'ASEAN sur la scène internationale. -VNA