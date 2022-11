Cérémonie d'accueil en l'honneur du prince héritier Frederik de Danemark et de la princesse héritière Mary Elizabeth à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le prince héritier Frederik de Danemark et la princesse héritière Mary Elizabeth ont quitté jeudi soir Ho Chi Minh-Ville, achevant avec succès leur visite officielle du 31 octobre au 3 novembre au Vietnam.

À Hanoï, le prince héritier Frederik a rendu une visite de courtoisie au chef de l'Etat Nguyen Xuan Phuc et a eu une entrevue avec la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan. Il est allé également rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée avant de participer à la cérémonie de célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatique Vietnam-Danemark (1971-2021) et au Sommet Vietnam-Danemark sur l'énergie durable.

Lors de leurs rencontres, les dirigeants vietnamiens ont affirmé que cette visite du prince héritier Frederik revêtait une signification particulière, marquant un demi-siècle de développement exceptionnel de l’amitié traditionnelle entre les deux nations et ouvrant de nouvelles perspectives pour la coopération bilatérale.

Les dirigeants vietnamiens ont exprimé le souhait de voir la famille royale et le gouvernement danois continuer à promouvoir le partenariat intégral Vietnam-Danemark et poursuivre leurs aides technologiques et financières au Vietnam pour la bonne mise en œuvre de ses engagements en matière climatique.

Les deux parties ont convenu d’élargir la coopération bilatérale dans l’éducation, la formation, la culture et le tourisme pour resserrer l'amitié et promouvoir la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Lors du Sommet Vietnam-Danemark sur l'énergie durable, le prince héritier Frederik, la princesse héritière Mary Elizabeth et des représentants de ministères vietnamiens ont assisté à la signature de 14 protocoles d’accord de coopération.

De gauche à droite: la princesse héritière Mary Elizabeth, le prince héritier Frederik de Danemark, la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan. Photo: VNA

À Hai Phong (Nord), le prince héritier Frederik a participé à un programme de promotion du commerce et de l’investissement entre le Danemark et cette ville portuaire vietnamienne dans l'éolien offshore, avant de visite le port et quelques parcs industriels locaux.

À Ha Nam (Nord), la princesse héritière Mary Elizabeth a participé à une rencontre entre des entreprises danoises et vietnamiennes, lors de laquelle ont été discutées des questions liées à la transition verte et à l’utilisation de manière efficace des énergies. Elle a également visité la cimenterie de Xuan Thanh dans le district de Thanh Liem qui applique des technologies danoises avant d’aller offrir des cadeaux à des élèves de l’école primaire Thanh Nghi et de visiter la zone touristique de Tam Chuc.

La dernière destination dans le cadre de la visite du couple héritier au trône du Danemark a été Ho Chi Minh-Ville, qui abrite plus de 80% des entreprises danoises opérationnelles au Vietnam.

Enfin, le prince héritier Frederik a assisté dans la province de Binh Duong (Sud) à la cérémonie de mise en chantier d’une usine du groupe Lego. Il s’agit d’un projet important qui représente un investissement total de 1,78 milliard de dollars. -VNA