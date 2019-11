Hanoï (VNA) - La Maison de chocolat Marou est la deuxième destination de la série des visites d’entreprises françaises organisée par France Alumni Vietnam, dépendant de l'ambassade de France au Vietnam.

Des responsables du chocolat Marou et de France Alumni Vietnam répondent aux questions des visiteurs, lors de la visite de la Maison Marou à Hanoï, le 22 novembre.



Le 22 novembre, le réseau France Alumni Vietnam, dépendant de l'ambassade de France Vietnam, a organisé une visite à la Maison Marou Hanoï. L'occasion pour une trentaine de participants de découvrir les secrets de la fabrication des chocolats vietnamiens "à la française" et de la gestion des restaurants "à la vietnamienne".



Plusieurs questions ont été posées après une courte présentation sur l'histoire et les recettes particulières du chocolat Marou par Nguyên Hùng Quân, gestionnaire de la Maison Marou Hanoï. Les visiteurs étaient curieux à la fois sur les ingrédients, la culture des cacaotiers, les techniques culinaires, les stratégies de développement, mais aussi sur les offres d'emplois et l'organisation au sein de cette entreprise française.



"La première mission de la Maison Marou est de travailler pour la communauté et pour la société. C'est pourquoi, nous voudrions apporter à notre client des produits propres avec la meilleure finesse possible. Il est certain que la Maison Marou continuera à accompagner les activités de l'ambassade de France au Vietnam afin de promouvoir les valeurs du chocolat vietnamien", a confié Nguyên Hùng Quân.



"Cette visite me permet de mieux comprendre la production du chocolat vietnamien pure origine, a partagé Vu Thu Hà, étudiante en communication à l'Université de Hanoï. Toutes ces informations me sont utiles pour mes études et mon projet professionel en communication".



Fondé en 2011 par les deux entrepreneurs français Samuel Maruta et Vincent Mourou, le chocolat Marou compte désormais trois boutiques au Vietnam, dont deux à Hô Chi Minh-Ville et une à Hanoï. La marque cherche à fabriquer des chocolats de haute qualité, en mettant en valeur le cacao vietnamien via les dernières techniques et des recettes novatrices.

Photo de souvenir lors de la séance.



La Maison Marou a remporté plusieurs distinctions mondiales, notamment celle de "Meilleur chocolat du monde" par le journal américain The New York Times en 2018. Au Vietnam, l'entreprise compte actuellement près de 200 employés et collaborent avec de nombreux paysans et sociétés dans le pays.



Lancé en 2015, France Alumni Vietnam regroupe d’anciens étudiants de formations françaises. Ses activités sont organisées sous les auspices de l’ambassade de France au Vietnam. Ce réseau permet aux anciens étudiants vietnamiens de garder des contacts avec la France et la Francophonie, de valoriser leur parcours d’étude grâce à des offres d’emplois ciblées, des formations complémentaires, des rencontres amicales et professionnelles, et de leur donner l’opportunité de représenter la France au Vietnam.



Cette série de visites d'entreprises, qui fait partie de la collaboration entre l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et l'ambassade de France au Vietnam, permet d'améliorer l'employabilité des étudiants francophones et de mieux comprendre le marché du travail au Vietnam.



La première visite date de mai 2019 avec la découverte du premier magasin de Décathlon au Vietnam, à Hanoï. La prochaine visite aura lieu le 27 novembre au Bureau de l'Officience Vietnam à Hô Chi Minh-Ville. -CVN/VNA