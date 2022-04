Hanoi (VNA) - Le président de la Chambre du peuple indien (chambre basse) Om Birla effectue du 19 au 21 avril une visite officielle au Vietnam sur l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê.

L’Inde est l’un des 10 plus grands partenaires commerciaux du Vietnam. Photo: VNA



Cette visite, la première au Vietnam de Om Birla après sa prise de fonction à la tête de la Chambre du peuple indien en juin 2019, fait suite au succès du voyage en 2021 en Inde du plus haut législateur vietnamien.

Elle démontre un haut niveau de confiance politique et les relations étroites entre le Vietnam et Inde et sera un point d’orgue pour leur partenariat stratégique intégral dans le contexte où les deux pays célèbrent le cinquantenaire de leurs relations diplomatiques en 2022.

Depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (en 1972), sur la base des relations étroites fondées par le Président Hô Chi Minh et le Premier ministre indien Jawaharlal Nehru, les deux pays se sont toujours mutuellement soutenus et entraidés.

Les deux pays ont porté leurs relations au niveau de "partenariat stratégique intégral" (en septembre 2016) et déploient activement le programme d’action de mise en œuvre du partenariat stratégique intégral pour la période 2021-2023.

Les relations bilatérales se nourrissent d’échanges réguliers de délégations à tous les niveaux, notamment les visites au Vietnam du Premier ministre Narendra Modi en septembre 2016, du président Ram Nath Kovind en novembre 2018 et du vice-président Venkaiah Naidu en mai 2019.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyên Thi Kim Ngân s’est rendue en Inde en décembre 2016, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a assisté au Sommet commémoratif ASEAN-Inde en janvier 2018, et le président Trân Dai Quang a effectué une visite d’Etat en Inde en mars 2018 et la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh s’est rendue en Inde en février 2020.

Les entretiens au sommet ont toujours eu lieu malgré le Covid-19, dont ceux en ligne entre les Premiers ministres Nguyên Xuân Phuc et Narendra Modi en décembre 2000 et avril 2021, et la rencontre entre le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê et le président de la Chambre du peuple indien Om Birla lors de la 5e Conférence mondiale des présidents de parlementen Autriche en septembre 2021.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong et le Premier ministre indien Narendra Modi. Photo : AP/VNA

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, s’est entretenu au téléphone le 15 avril avec le Premier ministre indien Narendra Modi, qui est également à la tête du Bharatiya Janata Party (BJP - Parti du peuple indien).

Les deux dirigeants ont noté avec plaisir les développements solides et efficaces du partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde et ont hautement apprécié la coopération et le soutien mutuel dans la lutte contre le Covid-19.

Ils ont convenu de renforcer davantage la confiance politique, les contacts de haut niveau par le biais des canaux du Parti, du gouvernement et de l’Assemblée nationale et des échanges entre les deux peuples.

Les deux parties renforceront également les relations entre le PCV et les partis politiques indiens, y compris le BJP, et chargeront les agences compétentes de coordonner davantage la mise en œuvre de programmes et de mesures visant à renforcer les relations bilatérales dans les domaines de coopération clés.

Les forces et le potentiel de coopération économique, commerciale et d’investissement de chaque partie doivent être pleinement exploités pour faciliter leur reprise post-épidémie, ont déclaré les dirigeants.

Actuellement, l’Inde est l’un des 10 plus grands partenaires commerciaux du Vietnam, avec 9,67 milliards d’échanges commerciaux en 2020 et près de 13,21 milliards de dollars jusqu’en octobre 2021.

À la fin 2021, l’Inde se classait 25e sur 140 pays et territoires investissant au Vietnam avec 313 projets totalisant plus de 910,01 millions de dollars, principalement dans l’énergie, l’exploitation minière, la transformation des produits agricoles, la production de sucre, thé et café, l’agrochimie, les technogie de l’infomation et la fabrication de pièces détachées automobiles.

Le gouvernement indien a fait don de 300 concentrateurs d'oxygène au Vietnam et de 100 tonnes d'oxygène médical liquéfié. Photo : VNA



La coopération culturelle et éducative entre les deux pays dispose de plus de bases de développement sur le long terme avec la création du Centre de culture indienne et du Centre d’études indiennes à Hanoi et du Centre d’études vietnamiennes à New Delhi.

Les deux pays ont convenu d’ériger une statue du Président Hô Chi Minh à New Delhi (septembre 2021) et une statue du leader Mahatma Gandhi à Hô Chi Minh-Ville.

Les arrivées de touristes indiens au Vietnam ont doublé par rapport à la période 2016-2019, de plus de 85.000 en 2016 à près de 170.000 en 2019. Depuis octobre 2019, deux compagnies aériennes privées du Vietnam et de l’Inde ont ouvert des lignes directes entre six villes des deux pays.

Forts des résultats positifs obtenus au cours des 50 dernières années, le Vietnam et l’Inde travaillent en étroite collaboration pour organiser des activités significatives pour célébrer les 50 ans des relations diplomatiques, créant ainsi une base solide pour le développement des liens bilatéraux dans la nouvelle période. – VNA