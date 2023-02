Quang Nam, 17 février (VNA) - Une délégation du navire Settsu et des garde-côtes japonais dirigée par son commandant adjoint, le général Nagai Nobukazu, a visité et eu un échange avec des officiers de la région des garde-côtes No 2 du Vietnam stationnés dans le district de Nui Thanh, le province centrale de Quang Nam le 17 février.

Photo : VNA

Le colonel Tran Quang Tuan, commandant de la région des garde-côtes No 2 du Vietnam, a déclaré que c'était une bonne occasion pour les deux parties d'apprendre de l'expérience de l'application de la loi en mer et d'améliorer les échanges pour renforcer la confiance et la compréhension mutuelles.Ils sont parvenus à un consensus sur les plans d'exercices de recherche et de sauvetage entre le navire Settsu et les navires de la Garde côtière vietnamienne de la région No 2 le 18 février.A cette occasion, la force des garde-côtes japonais et des garde-côtes vietnamiens de la région No 2 s'est associé à un match amical de volley-ball.- VNA