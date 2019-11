Les délégués assistent au séminaire. Photo: VNA



Ottawa (VNA) - Un séminaire sur les points de vue de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) concernant la région "Indo-Pacifique" s’est tenu le 25 novembre à Ottawa, la capitale canadienne.



S'exprimant lors de l’événement, l'ambassadeur d'Indonésie au Canada, Abdul Kadir Jailani, a affirmé que la région "Indo-Pacifique" était en pleine mutation géopolitique et géostratégique, et que l’Asie du Sud-Est était le centre de cette région.



Le centre du monde est passé de l’Atlantique Nord à l’océan Indien - Pacifique. Dans ce contexte, le Canada devrait maintenir un engagement plus actif et plus cohérent envers la région Indo-Pacifique, a proposé l’ambassadeur Abdul Kadir Jailani.



Partageant ce point de vue, la professeure Julie Nguyen, du Centre de recherche sur l’ASEAN de l'Université York, a estimé que les relations entre le Canada et l'ASEAN pourraient être développées dans tous les domaines dans le contexte où le Canada participe activement au règlement pacifique des différends en Indo-Pacifique afin de renforcer la sécurité et la sûreté maritimes. Cet effort pourrait promouvoir la candidature du Canada au poste de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies en 2021, a-t-elle noté.



Le Canada et l'ASEAN pourraient établir une coopération technique pour protéger les moyens de subsistance et la sécurité des communautés de pêcheurs en Mer Orientale, ainsi que soutenir la préservation de l'environnement marin et de la biodiversité.



Quant à l’économie, le Canada et l'ASEAN pourraient coopérer dans les domaines des sciences et des technologies, de la recherche et de l'innovation, en soutenant la mise en œuvre du Plan directeur de la Communauté de l'Economie de l'ASEAN pour 2025 et les accords de libre-échange, dont l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP).



Le ministère canadien des Affaires mondiales a récemment souligné que le Canada soutenait les pays membres de l'ASEAN dans le domaine de la sécurité, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs d'intégration de ce bloc, à la paix et à la sécurité de la région, ainsi qu’à atteindre les objectifs du Canada en termes de politique étrangère en Asie du Sud-Est.

Partenaire de dialogue de l’ASEAN depuis 1977, le Canada joue un rôle important dans la promotion de l’objectif de création d’une communauté de l’ASEAN axée sur trois piliers: économie, culture – société, et politique - sécurité.

L’ASEAN est actuellement le sixième partenaire commercial du Canada. Depuis 2000, le Canada a accordé une aide de 2,7 milliards de CAD (environ 2,03 milliards d’USD) à l’ASEAN et à ses pays membres. En 2018, les échanges commerciaux entre l'ASEAN et le Canada ont atteint 25 milliards de CAD (18,8 milliards d’USD). -VNA