Hanoi (VNA) - Vinpearl a officiellement annoncé son grand retour d'ici à juin 2020 après l’arrêt de ses activités à cause du COVID-19.

Hôtel Vinpearl à Hôi An.





Avec leur célèbre devise "Tourisme sûr - Prêts à accueillir nos clients", Vinpearl et son parc à thème VinWonders demeurent des adresses très appréciées des touristes. Les vacanciers pourront y retourner en toute sécurité après le déconfinement.Plus précisément, d'ici au 31 mai 2020, Vinpearl ouvrira à nouveau ses huit complexes hôteliers à Ha Long, Hô Chi Minh-Ville, Nha Trang, Hà Tinh, Nghê An et Phu Quôc. Par ailleurs, il est prévu que douze autres établissements appartenant à Vinpearl ouvriront en juin.Le parc à thème VinWonders Nam Hôi An (province de Quang Nam) et l’Aquarium Times City (Hanoï) accueilleront leurs premiers visiteurs le 9 mai. VinWonders Nha Trang rouvrira ses portes mardi 12 mai, marquant le retour complet du plus grand système de parcs à thème au Vietnam après une longue période de pause.De plus, à partir du mardi 12 mai, les quatre terrains de golf de Vinpearl à Hai Phong, Nha Trang, Nam Hôi An et Phu Quôc seront également de nouveau opérationnels.Plus tôt, à l'occasion du 30 avril, Vinpearl avait rouvert ses 17 hôtels, centres de villégiature, parcs à thème, divertissements et terrains de golf à travers le pays.Vinpearl et VinWonders ont pris toutes les mesures nécessaires contre la maladie, avec prise de température et vérification des signes cliniques, déclaration médicale, enregistrement des itinéraires des clients, hygiène des mains...Afin de relancer le tourisme intérieur, Vinpearl et VinWonders proposeront en permanence des programmes d'incitation en ligne de durée variable jusqu'à fin 2020.Du 5 au 31 mai, Vinpearl lancera son programme promotionnel en ligne dit "Réservation, sélection d'offres" (jusqu'à -50%). Les clients réservant directement sur le site Vinpearl bénéficieront de quelques privilèges comme suit : "réserver deux nuits et ne payer qu’une nuit", "réserver trois nuits et ne payer que deux nuits", "réserver quatre nuits et obtenir une réduction de -50% sur le coût total".Vinpearl Golf démarrera l'été en fanfare avec le programme "Booming Summer", qui proposera en mai un forfais de seulement 999.000 dôngs / personne sur son parcours de 18 trous.Nul doute que les programmes de promotion en ligne de Vinpearl et VinWonders donneront un signal optimiste à l'industrie touristique nationale, une fois que la pandémie ne sera plus qu’un lointain souvenir.- CVN/VNA