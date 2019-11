Les premiers élèves du premier cours de formation de pilote de l'école VinAviation. Photo: Vnexpress

Hanoi (VNA) - L'école VinAviation de Vingroup vient d'ouvrir le 20 novembre son premier cours de formation de pilote, avec 180 étudiants choisis parmi plus de 6.000 candidats de l’ensemble du pays.

Les élèves participeront à de nombreuses cours de formation et d’entraînement. Une fois diplômée, ils recevront un certificat de pilote international standard fourni par l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV).

Le programme de formation des pilotes de Vinpearl Air est un programme à but non lucratif dont le coût est inférieur à celui du marché et est financé par Vingroup.

En juillet dernier, le groupe Vingroup a collaboré avec CAE Oxford Aviation Academy pour établir son école VinAviation et son centre de formation Vinpearl Air au Vietnam. Les inscriptions ont débuté en août dernier.

L'école VinAviation est conçue pour former des pilotes et des techniciens conformes aux normes établies par l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV), l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) du Département des Transports des États-Unis et le programme d'évaluation de la sécurité internationale de l'aviation (IASA) de la FAA.

Le centre de formation Vinpearl Air offre une formation avec mise à niveau régulière des pilotes, des mécaniciens, des opérateurs de vol et des agents de bord, entre autres.



La collaboration avec CAE Oxford Aviation Academy vise à concrétiser la convention de coopération signée récemment entre Vingroup et CAE Inc., chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense, de la sécurité et de la santé. -VNA