Une session de formation à la cybersécurité à Vinh Phuc. Photo: VietnamNet

Vinh Phuc (VNA) - La province septentrionale de Vinh Phuc fait partie des quatre localités évaluées comme ayant bien assuré la cybersécurité en 2019, selon l'Autorité de la sécurité de l'information (AIS) relevant du ministère de l'Information et de la Communication.

Les classements ont été annoncés récemment, couvrant les 63 provinces et villes au niveau central, et 26 agences ministérielles et agences relevant du gouvernement.

Vinh Phuc, avec la ville centrale de Da Nang et la ville de Can Tho dans le delta du Mékong, sont classés au niveau A, tandis que la Banque d'État du Vietnam est la seule agence à atteindre le niveau A.

La bonne performance de Vinh Phuc est attribuable à l’attention portée par l’administration provinciale à l'assurance de la sécurité des infrastructures informatiques et aux investissements dans les équipements ad hoc.

Toutes les agences de gestion d'État à partir du niveau communal de Vinh Phuc ont été équipées des réseaux LAN et connectées à Internet via des câbles à fibres optiques. Le Service provincial de l'Information et de la Communication a également mis en œuvre efficacement des solutions pour assurer la sécurité de la base de données et des applications de la province. Il a également organisé régulièrement des cours de formation sur les technologies de l’information et la cybersécurité à l’intention des employés des organismes publics et des comités populaires des districts.

Le Service a régulièrement examiné les comptes des utilisateurs pour détecter les mots de passe faibles, a fourni une assistance rapide aux autres unités en cas de cyberattaques, et a corrigé en temps opportun les failles de sécurité pour les serveurs des agences locales. -VNA