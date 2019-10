Photo d'illustration: VNA Photo d'illustration: VNA

Vinh Phuc (VNA) - Le chiffre d’affaires total depuis janvier à fin septembre des entreprises opérant dans l'industrie auxiliaire dans le secteur électrique et de la fabrication des composants électroniques dans la province septentrionale de Vinh Phuc a été estimé à près de 2,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 8% en variation annuelle.

Depuis janvier, la valeur des exportations de ces secteurs atteint 2,2 milliards de dollars, en hausse de 5% sur un an, contribuant 900 milliards de dôngs (38,7 millions de dollars) au budget de l'État. Ces secteurs emploient près de 50.000 travailleurs locaux.

Ces résultats sont dus à l'amélioration croissante de l'environnement de l’investissement et aux efforts pour surmonter les difficultés, à la croissance de la production et des activités commerciales, et aussi à l'expansion active du marché des entreprises. –VNA