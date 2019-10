Vinh Phuc (VNA) - À environ 80 km de Hanoï, le massif de Tam Dao, situé dans la province de Vinh Phuc, attire les touristes vietnamiens et étrangers grâce à la beauté de ses paysages et à son climat frais toute l’année.

L’église en pierre de Tam Dao a été reconstruite en 1937 selon le style gothique. Photo: CVN/VNA



Le massif de Tam Dao (Trois îles) s’étire sur environ 80 km de long, à cheval sur trois provinces de Vinh Phuc, Thai Nguyên et Tuyên Quang, au Nord. Ses points culminants sont au nombre de trois monts : Thiên Nhi (1.375 m), Thach Ban (1.388 m) et Phu Nghia (1.400 m), qui émergent souvent d’un océan de nuages. D’une superficie de plus de 300 ha, le bourg de Tam Dao est niché dans une petite vallée.



De nombreux sites attrayants



Ici, les touristes peuvent admirer la cascade Bac (Argent). Au sommet, l’eau surgit, créant des volutes de brume surprenant les touristes. Au pied, sont dispersés ici et là des rochers. Son charme séduit les voyageurs qui s’y rendent pour profiter de l’atmosphère. La cascade forme une bande de soie blanche qui tranche avec l’immen-sité des verts de la forêt. Un cadre idéal pour prendre des photos.



La ''porte du Ciel'' offrira aux visiteurs une vue panoramique sur le bourg de Tam Dao. Ce site, situé non loin du centre-bourg, les touristes peuvent choisir de s’y rendre tôt le matin ou en fin d’après-midi afin de contempler le lever et le coucher du soleil. Les amoureux de la nature seront ravis de gravir le mont Thiên Nhi, à plus de 1.300 m d’altitude.

La beautéde la cascade Bac. Photo: CVN/VNA



Quant aux amateurs d’histoire, ils seront ravis de visiter l’église en pierre de Tam Dao, l’un des rares vestiges de la présence coloniale française dans ce massif montagneux. Elle a été construite en 1906 comme une maison sur pilotis puis reconstruite en 1937 avec de la pierre selon le style gothique. C’est l’une des quatre églises les plus célèbres au Vietnam, avec Phat Diêm (Ninh Binh), Sa Pa (Lào Cai) et Nha Trang (Khanh Hoà). La beauté saisissante et la vitalité du bâtiment sont restées intactes. Le climat rigoureux a ajouté une couche de mousse sur les murs de pierre, qui rend l’ensemble encore plus suranné.



Depuis la grande cour extérieure, on peut observer Tam Dao avec ses hôtels, ses marchés et ses jardins de chayotte en terrasses. Aujourd’hui, cette église est une destination intéressante pour tous ceux visitant cette tranquille bourgade.



Développer le tourisme



Outre ses célèbres sites, Tam Dao conquiert le cœur des touristes par ses spécialités culinaires variées telles que les plats à base de patates douces, riz cuit dans des tubes de bambou, chayotte... Actuellement, le bourg fait place à de nouveaux projets tels que la construction d’une nouvelle place et le rassemblement du marché nocturne dans un seul espace commun.



Non loin de la capitale, Tam Dao attire un nombre croissant de visiteurs, en particulier le week-end. Le bourg a accueilli 91.000 visiteurs au 1er trimestre de cette année, soit une augmentation 41,5% par rapport à la même période l’année dernière. Les recettes touristiques ont atteint environ 28 milliards de dôngs, + 43% en un an.



Tam Dao favorise également les investissements dans les infrastructures et l’amélioration de la qualité des services afin de répondre aux demandes des visiteurs. Les paysages naturels et l’air pur font de cet endroit le cadre idéal pour oublier tous les soucis du quotidien. Un lieu à découvrir sans plus tarder ! -CVN/VNA