L'hôtel Dicstar dans la ville de Vinh Phuc est le lieu d'hébergement des golf eurs participant aux SEA Games 31. Photo: TripAdvisor

Vinh Phuc (VNA) - La province de Vinh Phuc (Nord) organisera les épreuves de muay et de golf dans le cadre des 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) prévues en mai prochain.

La localité prévoit de réserver deux hôtels 5 étoiles pour accueillir les membres du Comité d'organisation, les arbitres et les sportifs des SEA Games 31.

Parallèlement à la préparation de l'hébergement des délégations participant aux SEA Games, la province de Vinh Phuc a élaboré des plans pour assurer la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19, la sécurité sanitaire des aliments et les installations techniques.

Les SEA Games 31 sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" se dérouleront du 5 au 23 mai 2022 à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang.

Les SEA Games 31 comprendront plus de 40 disciplines et 526 événements auxquels participeront quelque 10.000 athlètes et officiels des 11 pays d'Asie du Sud-Est. L'événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais retardé en raison de l'impact de la pandémie.

Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont prévues respectivement les 12 et 23 mai au stade national My Dinh à Hanoï. - VNA