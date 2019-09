Photo: VNA

Vinh Phuc (VNA) – Le trông quân (chant et danse avec tambourins) est un type de spectacle folklorique qui existe depuis longtemps dans la vie spirituelle et culturelle des habitants du village Duc Bac, province septentrionale de Vinh Phuc.



Il est considéré comme l'une des "spécialités" culturelles locales, contribuant à l’intensification de la solidarité au sein de la communauté locale et à l'enrichissement du trésor culturel national.



Autrefois, le festival de trông quân du village de Duc Bac a lieu souvent au printemps sur un terrain vacant au bord du rivière Lô et aujourd’hui dans la maison communale. Des chanteuses du district de Phu Ninh, province de Phu Tho, située à l’autre côté de la rivière Lô, sont invitées à participer à ce festival.



Le trông quân est un patrimoine culturel immatériel doté de valeurs à la fois historiques et culturelles et exprimant l'identité de la communauté locale. Transmis de génération en génération; il permet d’enrichir la vie spirituelle de la communauté locale et de sensibiliser les jeunes aux valeurs culturelles traditionnelles.



Aujourd’hui, sous les influences de nombreux types d'art et de musique moderne, le goût musical des populations change et l’espace culturel des villages se rétrécit de plus en plus. Pour préserver le trông quân du village de Duc Bac, les autorités provinciales doivent sensibiliser auprès des populations locales, notamment des jeunes générations, sur des valeurs de ce patrimoine culturel et multiplier des clubs de trông quân dans la province.



Il faut améliorer la rémunération en faveur des artisans, organiser des festivals au niveau local et national pour présenter ce type de spectacle dans d’autres localités.



Selon les statistiques du service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, Vinh Phuc possède 1.303 vestiges culturels et historiques, dont 455 ont été classés. La province conserve encore des centaines de fêtes folkloriques liées à l’histoire des combats et à l’œuvre d’édification nationale.



En mars dernier, Vinh Phuc a obtenu le certificat inscrivant le chant « Soong Cô » de l’ethnie San Diu au patrimoine culturel immatériel national.



Ce chant, comprenant un duo de chanteurs homme et femme, est transmis depuis des centaines d'années au sein de l’ethnie San Diu dans les districts de Lap Thach, Tam Dao et Binh Xuyen et dans la ville de Phuc Yen.



Les autorités provinciales appellent tous les secteurs concernés ainsi que les San Diu eux-mêmes à agir davantage afin de préserver et développer cet art vocal. Elles encouragent les organisations et les particuliers à mener des études sur le chant « Soong Co », à participer à sa conservation, à sa transmission et à sa présentation, ainsi qu’à exploiter ce patrimoine pour attirer des touristes.



La province de Vinh Phuc est considérée comme une localité pleine de potentiels en termes de développement d’un tourisme culturel, religieux et écologique, grâce à ses nombreux vestiges culturels et historiques, ainsi qu'à ses magnifiques sites naturels.



Aujourd’hui, cette province possède nombre de grands complexes touristiques comme Tây Thiên à Tam Dao, Dai Lai, le site d’écotourisme Sông Hông Thu Do... et aussi de nombreux produits touristiques typiques, en particulier sur le plan culturel.



La zone éco-touristique Tam Dao 2, réalisé par Sun Group avec l’investissement pour la première phase de 2.900 milliards de dôngs, est un projet clé dans la stratégie du développement touristique lié au développement socio-économique de Vinh Phuc, la stratégie de développement régional de Hanoi et celle de la zone économique de pointe du Nord jusqu’en 2020, vision 2030.



Il comprend différents ouvrages comme un parc, un jardin botanique, une zone d’exposition, des aires de jeux pour enfants et pour toute la famille, une aire de jeux de haute technologie, une zone d'activité de plein air…



Une fois achevée, cette zone éco-touristique contribuera à relier la zone touristique Hanoi - Vinh Phuc - Thai Nguyên - Lào Cai.



Cette année, la province, qui ambitionne de devenir un centre majeur de services touristiques de la région comme du pays, vise près de 6 millions de visiteurs dont 40.000 étrangers, et 2.000 milliards de dôngs (plus de 90 millions de dollars) de recettes touristiques. -VNA