Des travailleurs du village de fabrication d'articles en rotin et bambou de Trieu Xa dans la province de Vinh Phuc. Photo: Internet



Vinh Phuc (VNA) – Vinh Phuc recense actuellement 25 villages de métiers dont 19 étant spécialisés dans des artisanats traditionnels et six dans des artisanats modernes, créant des emplois pour environ 45.000 personnes. Le revenu mensuel d’un artisan qualifié peut atteindre 15 millions de dongs.

Ces dernières années, les autorités provinciales ont lancé de nombreux mécanismes et politiques favorables au développement de ces villages de métiers.

Dans l'objectif d'accélérer le développement durable des villages de métiers dans la période 2016-2020, la province a encouragé l’instauration et le développement des marques commerciales de leurs produits, en accordant environ 11 millions de dôngs à chaque foyer producteur. Grâce à ce soutien, plusieurs objets fabriqués dans les villages de la localité ont pu établir leurs labels et ont ainsi pu connaître une large distribution.

En particulier, Vinh Phuc a mis en place des programmes de formation professionnelle pour former des ressources humaines capables de fabriquer des produits de haute qualité au service de la distribution sur le marché national et de l'exportation. Elle a également investi dans la création d’entreprises disposant de chaînes de production modernes au sein des villages avec pour but d'élever la productivité et d'assurer le développement durable des métiers traditionnels. -VNA