Hanoï (VNA) - Pour la première fois, 22 tonnes de fruits de pancovier congelés ont été exportés en Australie, a annoncé le Bureau commercial du Vietnam dans ce pays.

Avec le prix de vente le plus bas de 18 dollars australiens le kilogramme, ce lot peut générer plus de 390.000 dollars australiens, soit l'équivalent de plus de 286.000 dollars américains.

Ainsi, avec la saison de récolte qui dure de juin à septembre, le potentiel d’exportation de fruits de pancovier n'est pas inférieur à celui de certains autres fruits expédiés vers ce marché.

En raison des impacts de la pandémie de COVID-19, le bureau commercial de l'ambassade du Vietnam en Australie travaille avec des exportateurs, en particulier la société Uu Dam, pour faire la publicité de ces fruits à ce pays.

Le bureau commercial du Vietnam a lancé des programmes de promotion commerciale et se prépare également à présenter un livre culinaire sur la base de fruits de pancovier.

Au premier semestre, les exportations de fruits et légumes vietnamiens vers l'Australie a enregistré une croissance record de plus de 52% en glissement annuel, atteignant plus de 40 millions de dollars américains.

Si l'on inclut d'autres produits agricoles clés tels que noix de cajou, poivre, café, riz, les exportations agricoles vers l'Australie ont atteint près de 110 millions de dollars américains.-VNA