Michael Lohscheller nommé directeur général de VinFast global. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le géant groupe Vingroup a annoncé le 27 juillet la nomination de Michael Lohscheller au poste de directeur général de sa division automobile VinFast global.

Michael Lohscheller, qui était auparavant vice-président exécutif et directeur financier du groupe Volkswagen d'Amérique et directeur général d'Opel, sera chargé de développer les opérations et la présence de VinFast dans le monde entier.

Sous sa direction, il a fait revenir Opel à la rentabilité durable après des décennies de pertes. Il a également supervisé la transformation d'Opel en une marque de voitures électrifiées.

Lorsqu'il commencera son nouveau travail au Vietnam, Michael Lohscheller dirigera les opérations de VinFast sur ses marchés actuels, à savoir le Vietnam, les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, avec un objectif clair de promouvoir des initiatives stratégiques pour faire de VinFast une société automobile électrique intelligente dans le monde.

Quelques voitures de VinFast. Photo : internet

Selon la vice-présidente de Vingroup, Le Thi Thu Thuy, la participation de Lohscheller à l'équipe de direction de VinFast réaffirme le plan à long terme de Vingroup visant à attirer des talents exceptionnels et à acquérir une expertise en gestion d'élite de l'industrie automobile mondiale.

Partageant la décision de rejoindre VinFast, Michael Lohscheller a déclaré qu'en travaillant avec VinFast, il a toujours été attiré par de nouveaux défis, notamment par les opportunités de croissance du constructeur automobile vietnamien. Dans le même temps, il se réjouit de travailler avec les dirigeants de VinFast, faisant de VinFast le leader mondial des voitures électriques intelligentes.

Avec plus de deux décennies de travail dans l'industrie automobile, Michael Lohscheller devrait jouer un rôle clé dans les étapes audacieuses de VinFast dans l'expansion mondiale et pour devenir un leader mondial des voitures électriques intelligentes. -VNA