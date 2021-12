Hanoï (VNA) - Le 20 décembre 2021, le VinFuture Award Council a achevé sa sélection de travaux scientifiques exceptionnels qui ont eu un impact positif sur la vie de millions de personnes dans le monde.

Le conseil du prix Vinfuture. Photo : Vinfuture/CVN



Les gagnants seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix qui se tiendra le 20 janvier 2022 à l'Opéra de Hanoï et à la Semaine de la science et de la technologie VinFuture du 18 au 21 janvier 2022.

Il s'agit d'un événement international honorant des travaux scientifiques exceptionnels et promouvant l'esprit d'innovation au service de l'humanité en 2021, avec la participation des plus grands scientifiques et dirigeants d'entreprises technologiques du monde.



La cérémonie de remise des prix se tiendra le soir du 20 janvier 2022 pour honorer les lauréats des récompenses VinFuture, dont le Grand Prix et trois Prix Spéciaux pour les femmes scientifiques des pays en développement et les scientifiques travaillant dans de nouveaux domaines.



Parallèlement à la cérémonie de remise des prix, VinFuture organisera une Semaine de la science et des technologies pour la communauté des chercheurs scientifiques, des chefs d'entreprise et des startups dans le domaine de la technologie et de l'industrie. Grâce à une série d'activités d'échange avec le Conseil des prix et les lauréats, VinFuture connectera le monde scientifique et technologique du Vietnam avec les universités internationales et les entrepreneurs en devenir pour contribuer à donner vie à la science et à la technologie de manière pratique et efficace.



S’exprimant sur la série d'événements à venir, le professeur Sir Richard Henry Friend, Président du Conseil du prix VinFuture et lauréat du Technologie du millénaire 2010 a déclaré : "La science et la technologie doivent profiter à tous les peuples et toutes les nations. Le prix VinFuture récompense les personnes ayant réalisé des avancées scientifiques et techniques révolutionnaires ayant un impact positif sur la vie de millions de personnes sur la planète".



Au cours de la première année de son lancement, le conseil de jury a reçu 599 candidatures de qualité provenant de plus de 60 pays sur 6 continents à travers le monde. Près de 100 projets proviennent de scientifiques faisant partie des 2% les plus cités dans le monde, certains ayant même reçu des prix très prestigieux tels que Nobel, Breakthrough, Tang Prize, Japan Prize… Chaque candidature fait l'objet de plusieurs cycles d'examen par les 12 membres du Conseil préliminaire puis par 11 membres du Conseil des Prix.



Avec le nombre et la qualité exceptionnels des projets et l'évaluation sérieuse du Conseil des scientifiques influents dans le monde universitaire, de la recherche et de l'innovation, le prix VinFuture 2021 devrait mettre en valeur des inventions importantes et impactantes pour la vie des gens.



La présence de scientifiques de rang mondial lors de la cérémonie de remise des prix et de la première semaine VinFuture contribuera assurément à positionner le Vietnam comme une nouvelle destination potentielle pour la science et la technologie mondiale. Cet événement ouvre aussi des opportunités de connexion multidimensionnelle entre les scientifiques et les entrepreneurs, favorise la commercialisation et donnera certainement rapidement vie aux idées de recherche appliquée. -CVN/VNA