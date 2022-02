Le modèle de voiture électrique VF8. Photo: VinFast

Hanoï (VNA) - VinFast - une filiale du conglomérat vietnamien Vingroup - a vendu 2.103 voitures en janvier 2022, dont 1.401 Fadil, 199 Lux A2.0, 463 Lux SA2.0 et 40 VF e34, a annoncé la société le 10 février.

C'était le deuxième mois que VinFast remet son modèle électrique VF e34 aux clients. Cependant, en raison de la livraison de certains composants importés plus tard que prévu, seules 40 voitures ont été achevées et remises aux clients en janvier.

Après avoir annoncé sa stratégie de cesser la production des voitures à moteur à combustion interne (ICE) et de passer à la production de véhicules entièrement électriques à partir de fin 2022, VinFast a officiellement lancé le premier service de réparation mobile au Vietnam, baptisé Mobile Service, et en même temps augmenté la période de garantie pour toutes les voitures à essence à 10 ans ou 200.000 km (selon la première éventualité).

Ces nouvelles politiques et services, ainsi qu'un système de salles d'exposition, d'agents et d'ateliers de service couvrant de nombreuses villes et provinces, un parking gratuit, une assistance gratuite, etc., ont aidé VinFast à devenir la société automobile la plus appréciée en termes de qualité de services lors de la cérémonie de remise des prix Car Awards 2021 organisée par le journal électronique VnExpress. Ses deux modèles Fadil et Lux A2.0 ont également été élues en tant que Voiture de l'année 2021 dans les segments des petites voitures A et des berlines D-E.

Durant 3 mois, du 5 janvier au 5 avril 2022, VinFast propose un programme d’adhésion exclusif, appelé “VinFirst – La gratitude des pionniers envers les pionniers”, offrant aux détenteurs de réservation anticipée des modèles de voiture électrique VF9 et VF8 divers avantages.

Après les 48 premières heures d'ouverture à la vente, VinFast a enregistré plus de 24.000 commandes pour ses modèles VF 8 et VF 9 dans le monde et près de 40.000 commandes après un mois. Sur le marché vietnamien, VinFast a reçu près de 12.000 commandes après seulement les six premières heures d'ouverture à la vente. -VNA