Des premiers centres de vente VinFast Store seront installés en Allemagne, en France et aux Pays-Bas.

Hanoï (VNA) - Mardi matin, le constructeur automobile vietnamien VinFast a annoncé son plan d'ouvrir plus de 50 centres de vente et de service après-vente (VinFast Store) en Allemagne, en France et aux Pays-Bas.

La compagnie prévoit d'ouvrir au moins 25 VinFast Stores en Allemagne, 20 en France et 5 aux Pays-Bas.

Cette information a été annoncée lors du programme présentant les modèles de voitures électriques VF 8 et VF 9 en Europe dans le cadre du 35e Symposium international du véhicule électrique (EVS35) tenu du 11 au 15 juin à Oslo, en Norvège.

Des modèles de voitures électriques de VinFast.



Récemment, VinFast a annoncé les prix des voitures et les forfaits de location de batteries en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, offrant de nombreuses options aux consommateurs. En particulier, tous les clients qui achètent VF 8 et VF 9 en 2022 et 2023 bénéficieront de prix de location de batterie inchangés tout au long du cycle de vie du véhicule.

'Nous accompagnerons les clients à tout moment de leur parcours avec VinFast, de la pré-réservation aux expériences tout au long du cycle de vie du produit", a déclaré Le Thi Thu Thuy, vice-présidente de Vingroup et directrice générale de VinFast Global. -VNA