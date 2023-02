Hanoi (VNA) - Le constructeur vietnamien de voitures électriques VinFast a indiqué lundi 26 février commencer à livrer début mars ses véhicules VF 8 City Edition aux clients américains, démarrant son voyage sur le marché international

VF 8 City Edition. Photo: Vingroup



Les premiers véhicules à se faire livrer au magasin de VinFast en Californie à partir du 1er mars, et dans les jours suivants, à domicile des clients, font partie d’un lot de 999 véhicules City Edition, qui ont été expédiés aux États-Unis en décembre 2022.



Le VF 8 City Edition est disponible en versions Eco et Plus respectivement avec une autonomie de 207 miles (environ 333km) et 191 miles (307km) certifiée par l’Agence américaine pour l’Environnement (EPA).



"Notre équipe a travaillé sans relâche pour s’assurer que les véhicules VinFast répondent aux normes de qualité, s’adaptent et finissent aux attentes de nos clients", a déclaré Lê Thi Thu Thuy, vice-présidente de Vingroup et présidente de VinFast Holdings.



"La présence des voitures électriques de VinFast dans les rues des États-Unis est une étape importante, accélérant le parcours de VinFast de concurrencer aux États-Unis et à l’étranger", a-t-elle souligné, indiquant qu’après ses livraisons sur le marché américain, VinFast prévoit d’expédier ses véhicules électriques au Canada, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas.



VinFast a également annoncé plusieurs essais routiers dans toute la Californie pour que les clients puissent mieux expérimenter ses véhicules électriques.



Le VF 8 City Edition offre de nombreuses fonctionnalités technologiques intelligentes telles que le système avancé d’assistance à la conduite (ADAS) et les services intelligents pour devenir une plate-forme mobile qui connecte tous les aspects de la vie.



Ces fonctionnalités seront régulièrement améliorées à l’aide de mises à jour du micrologiciel en direct (FOTA) pour améliorer les fonctionnalités du véhicule et l’expérience des clients.

Plusieurs grands assureurs aux États-Unis ont confirmé qu’elles fourniraient une assurance véhicule aux propriétaires de VinFast. VinFast offre également une garantie de 10 ans pour leurs véhicules et leurs batteries, ainsi que des services de réparation mobiles et une assistance routière 24h/24 et 7j/7. –VNA