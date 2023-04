Hanoi (VNA) - VinFast a annoncé la livraison du premier grand modèle de SUV électrique VF 9 aux clients depuis fin mars. La cérémonie de remise des voitures s'est déroulée simultanément à Hanoï, Dà Nang (Centre) et Hô Chi Minh-Ville.

VF 9 est équipé de nombreux équipements modernes. Photo : DNCC/CVN

VF 9 est un véhicule électrique du segment E-SUV, avec la plus grande conception de la gamme actuelle de véhicules électriques VinFast avec une longueur x largeur x hauteur de 5.118 x 2.254 x 1.696 mm. L'empattement peut atteindre 3.150 mm et la structure simple typique des véhicules électriques contribue à fournir un espace intérieur spacieux, optimal pour une conception sept places pleine grandeur ou dix places (siège capitaine en option).



Outre le choix des sièges, VinFast VF 9 propose également deux options de version, dont Eco et Plus. Les deux sont équipés de moteurs électriques d'une capacité maximale de 300 kW (402 ch), d'un couple maximal de 620 Nm et d'une batterie d'une capacité disponible de 92 kWh, qui peut parcourir une distance jusqu'à 438 km après chaque charge complète pour la version Eco et 423 km pour la version Plus (selon les normes WLTP). Le temps de charge de la batterie le plus rapide de 10% à 70% de VinFast VF 9 est de 26 minutes.



En tant que modèle de voiture électrique le plus avancé de VinFast, VF 9 est équipé d'équipements confortables tels qu'un système de deux sièges avant avec massage, ventilation et chauffage intégrés (version Plus), écran de divertissement central de 15,6 pouces, écran de divertissement de huit pouces pour la deuxième rangée (version Plus), affichage HUD au volant, plafond vitré panoramique (version Plus), rétroviseur anti-éblouissement automatique (version Plus), 11 airbags…



Applications intelligentes

VF 9 a la plus grande conception de la gamme actuelle de véhicules électriques VinFast. Photo : DNCC/CVN

La voiture est également intégrée à un système avancé d'aide à la conduite (ADAS) avec un certain nombre de fonctionnalités de deuxième niveau, une suite d'applications intelligentes de divertissement et utilitaires (Smart Services). La société mettra continuellement à jour le logiciel gratuitement (FOTA) pour mettre à niveau les fonctionnalités et offrir une expérience plus agréable aux clients.



La cérémonie de remise de la voiture VF 9 aux premiers clients des trois régions du Nord, du Centre et du Sud du pays a été organisée par VinFast le 27 mars au showroom VinFast Ocean Park (Hanoï), VinFast Ngô Quyên (Dà Nang) et VinFast Landmark 81 (Hô Chi Minh-Ville). Juste après cela, les salles d'exposition et les agents VinFast dans tout le pays remettront la voiture aux clients en fonction du numéro de commande du dépôt. L'entreprise prend également en charge la livraison à domicile pour les clients dans le besoin.



Après les modèles VF e34 et VF 8, la livraison du modèle VF 9 dans les délais et l'engagement envers les clients ont confirmé notre capacité à maîtriser la technologie, optimiser le processus de développement et de production des véhicules de VinFast. "Je crois qu'avec le coût attractif de possession d'une voiture et les services après-vente que VinFast met en place, la gamme de produits haut de gamme VF 9 satisfera les clients qui ont fait confiance et attendu durant plus d'un an", a déclaré Lê Thi Thu Thuy, vice-présidente de Vingroup et présidente de VinFast.



Après le marché vietnamien, VinFast prévoit d'exporter le premier lot de voitures VF 9 vers le marché international dans un proche avenir. De plus, la société se prépare à remettre le modèle VF 5 Plus en avril, comme prévu. -CVN/VNA