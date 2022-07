Hanoi (VNA) - Le constructeur automobile vietnamien VinFast et Ironman ont récemment annoncé un partenariat mondial pour que le premier devienne le premier partenaire des droits de dénomination de la série Ironman US à partir de 2022.

Des responsables de VinFast et Ironman lors de la cérémonie de signature à Nha Trang, le 23 juillet. Photo : VNA

En vertu de l’accord signé samedi 23 juillet à Nha Trang, dans la province de Khanh Hoa (Centre), VinFast deviendra également le partenaire titre du championnat du monde Ironman® 2022 et du championnat du monde Ironman® 70.3® 2023, chacun se poursuivant jusqu’en 2025, comme ainsi que le partenaire exclusif pour les véhicules électriques des séries Ironman et Ironman 70.3 aux États-Unis, en Europe et en Asie jusqu’en 2025.De plus, VinFast sera le partenaire exclusif pour les véhicules automobiles, les véhicules électriques, les scooters électriques et les bus électriques, fournissant des véhicules électriques, y compris des scooters, des voitures et des bus pour les événements Ironman et Ironman 70.3."Le groupe Ironman est ravi d’avoir développé avec VinFast un partenariat complet et de grande envergure, y compris nos événements phares du championnat du monde Ironman et Ironman 70.3", a déclaré le président et chef de la direction du groupe Ironman, Andrew Messick.Concernant la stratégie derrière le partenariat, la vice-présidente de Vingroup et PDG de VinFast Global, Lê Thi Thu Thuy a déclaré : "Nous sommes certains que notre mobilité électrique soutiendra fortement les voyages des athlètes Ironman à travers le monde pour qu’ils soient sans limites."Les événements Ironman sont mondialement connus comme l’une des compétitions sportives d’une journée les plus difficiles au monde. Avec plus de 40 courses de triathlon Ironman et 90 triathlons Ironman 70.3 dans le monde, des centaines de milliers d’athlètes du monde entier tentent de se qualifier pour les championnats du monde Ironman et Ironman 70.3. – VNA