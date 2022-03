Hanoi, 2 mars (VNA) - Le constructeur automobile vietnamien VinFast et la société de conception automobile italienne Pininfarina ont présenté les détails de la conception extérieure et intérieure des véhicules électriques intelligents VF 8 et VF 9 lors du Mobile World Congress 2022 (MWC 2022).

L’intérieur du véhicule électrique intelligent VF9. Photo: VinFast

En ce qui concerne l’extérieur, Pininfarina a utilisé un design moderne pour optimiser l’aérodynamisme et réduire la consommation d’énergie, tout en embrassant l’importance de l’esthétique pour promouvoir les caractères uniques des véhicules.

Pendant ce temps, l’intérieur des deux modèles est une combinaison de normes esthétiques haut de gamme, d’un savoir-faire méticuleux et délicat et d’un confort grâce à l’intégration des technologies les plus avancées.

VinFast étudie l’application de matériaux respectueux de l’environnement, tels que l’Eco-similicuir, pour l’intérieur de ses véhicules dans les temps à venir. Il applique également de manière proactive plusieurs solutions qui aident à réduire le gaspillage d’eau et les émissions chimiques.

L’extérieur du véhicule électrique intelligent VF9. Photo: VinFast

Une stratégie de production, de gestion et de recyclage des batteries a été conçue dans le but de minimiser les impacts environnementaux.

Selon le directeur général adjoint des ventes et du marketing de VinFast, Emmanuel Bret, l’esthétisme et la créativité des conceptions de Pininfarina ont créé l’attrait des véhicules électriques de VinFast, aidant les constructeurs automobiles à concrétiser leurs efforts.

Il a exprimé sa conviction que, avec le compagnon de Pininfarina et ses superbes designs, progressera rapidement vers l’objectif de solutions de mobilité plus intelligentes et plus durables pour tous.

Le 28 février, VinFast a présenté les détails des technologies avancées utilisées dans ses véhicules électriques au MWC 2022. Le partenariat avec le designer de renommée mondiale Pininfarina rend les véhicules électriques de VinFast plus efficaces et plus sûrs pour tous. – VNA