Un borne de recharge. Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – VinFast investit dans la construction d’un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques dans l’ensemble du pays.

Après avoir lancé six modèles de voiture électrique et d’une dizaine de modèles de moto électrique, VinFast a lancé la construction d’environ 3.000 stations cumulant 150.000 bornes de recharge dans toutes les 63 villes et provinces du pays, a indiqué Vu Thang, directeur du Centre de développement des stations de recharge de VinFast, lors d’une interview accordée récemment à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

De plus, VinFast organise également des équipes pour aider les clients dont la voiture a sa batterie déchargée mais qui est éloignée d'une borne de recharge, a-t-il ajouté.

Un échange de vue sur le développement de véhicules électriques à Hanoï. Photo : VNA



Vu Thang a également analysé les difficultés que VinFast rencontre en raison du manque de cadre juridique et de normes de qualité nationales en matière de construction de bornes de recharge et de la flambée des prix des composants.

Actuellement, VinFast coopère avec les premiers producteurs connus de borne de recharge (qui ont déjà travaillé pour Mercedes et Porsche) pour réduire la durée et le coût de construction. La société cherche également à augmenter la capacité de stockage d'énergie et à réduire sa dépendance au réseau électrique national.

VinFast investira également dans des solutions pour réduire la pression sur le réseau électrique national, notamment lors des pics de consommation électrique, a ajouté Vu Thanh. -VNA