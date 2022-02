Hanoi (VNA) - VinFast - le fabricant mondial de véhicules électriques (VE) du Vietnam - a annoncé qu’il accueillerait le VinFast California Roadshow jusqu’au 6 mars, dans le but de promouvoir ses modèles de SUV électriques VF 8 et VF 9 sur le marché américain.

Le modèle VF 8 de VinFast en expostion en Californie. Photo : VNA

Après la révélation de la gamme complète de véhicules électriques de VinFast au Consumer Electronics Show (CES 2022) le mois dernier, VinFast propose ses nouveaux véhicules utilitaires sport tout électriques directement aux Californiens.

Le VinFast California Roadshow débutera par un événement privé et une exposition de véhicules VF 8 les 11 et 12 février au Penthouse 56, siège pour la semaine Super Bowl de Los Angeles Rams.

La tournée se déroulera simultanément du 11 au 13 février à Los Angeles au Westfield Century City et se poursuivra dans trois autres villes au nord et au sud de la Californie, puis se terminera le 6 mars au Ferry Building de San Francisco.

Elle aura lieu dans les zones les plus peuplées des villes californiennes, fournissant directement les spécifications et les images des modèles de véhicules électriques de VinFast aux clients potentiels et aux habitants.

Le roadshow offre aux clients potentiels une opportunité directe de découvrir la marque et d’en savoir plus sur ses SUV électriques haut de gamme, a déclaré Van Anh Nguyen, PDG de VinFast aux États-Unis

La Californie est considérée comme la maison de VinFast aux États-Unis, avec des opérations à Los Angeles et à San Francisco, a-t-il dit, donc l’entreprise veut commencer son voyage en établissant des relations avec les communautés locales dans sa propre «arrière-cour». – VNA