Une des œuvres présentées lors de l’exposition "Hành tinh nhựa" tenue du 21 juin au 18 août au VCCA, à Hanoï. Photo : VCCA/CVN



Hanoï (VNA) - Le Centre Vincom pour l'art contemporain (VCCA), à Hanoï, organise du 21 juin au 18 août une exposition intitulée "Hành tinh nhựa" (La planète plastique). Il souhaite transmettre un message fort à la communauté concernant les effets nocifs des déchets plastiques et la conscience dans l’utilisation du plastique, un véritable fléau pour l’environnement.



L’exposition "Hành tinh nhựa" présente au public quatre œuvres géantes d’un groupe d'artistes de l’entreprise sociale Tòhe: Đại dương (Océan), Cánh đồng (Champ); Lốc xoáy (Tourbillon) et Gia đình (Famille).



Il s’agit des réalisations fabriquées à partir de produits plastiques usagés tels que pailles, nylon, bouteilles d’eau, articles de ménage..., intelligemment assemblés en œuvres de grandes dimensions.



La production d'objets en plastique a constitué une des inventions majeures de l’humanité. Toutefois, le comportement des habitants dans leur utilisation devient de plus en plus néfaste pour l'environnement.

"Vùng an toàn" est créée par des peintures réalisées par des enfants. Photo: VCCA/CVN



En réalité, des dizaines de millions de sacs en nylon sont utilisés quotidiennement dans l’ensemble du pays rien que pour emballer les aliments achetés dans les marchés. En moyenne, en rentrant du marché, chaque habitant ont au moins cinq sacs, qui sont jetés ensuite à la poubelle.



Selon des experts, de tous les déchets, le nylon est le plus difficile et le plus lent à se décomposer dans le milieu naturel: 100 ans, et même jusqu’à 500 ans s’il est enterré. Une fois rejetés dans la nature, ces produits deviennent une grande calamité publique.



À travers des dizaines de milliers de matières plastiques usagées et collectées de partout, l'exposition ouvre des visions illimitées sur la vie, où le plastique est un objet existant.



