Photo d'illustration

Hanoï (VNA) - Le matin du 24 mars, Advantech Vietnam Technology et le Vingroup Big Data Institute (VinBigData) ont signé un accord de coopération stratégique pour fournir des solutions d'intelligence artificielle (IA) et des applications AIoT (Artificial intelligence of things - Intelligence artificielle des choses).

Plus précisément, les deux parties coopéreront pour intégrer des solutions liées à l'application de l'IA dans des systèmes intelligents de caméras de surveillance de la sécurité dans les espaces publics, de soins de santé, d'infrastructures, des villes intelligentes,...

Cérémonie de signature. Photo: VNA

En outre, les deux parties se concentreront sur le développement de solutions pour appliquer l'intelligence artificielle dans le domaine de la vision par ordinateur.

La coopération entre VinBigData et Advantech devrait apporter des produits et solutions technologiques intelligents et hautement applicables, répondant aux exigences strictes du marché, mais avec des coûts abordables.-VNA