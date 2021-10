Vinamilk dans le top 50 des entreprises publiques en 2021. Photo: brandsvietnam.com

Hanoi (VNA) - Vinhomes JSC, une filiale de Vingroup, Hoa Phat Group JSC, Mobile World Investment Corporation et Vietcombank figurent parmi les 50 premières entreprises publiques en 2021annoncées par la société Vietnam Report, lors d’une cérémonie tenue jeudi 21 octobre à Hanoi.

De nombreuses autres entreprises opérant dans l'immobilier, la production et la transformation des aliments, les matériaux de construction et l'électronique de télécommunications figurent également dans la liste établie sur la base du chiffre d'affaires, des bénéfices, des actifs et de la capitalisation boursière.

Vietnam Report a également évalué le prestige et l'efficacité opérationnelle des entreprises à travers les investisseurs, les experts et le marché, ainsi que leur prestige en matière de communication.

Le directeur de Vietnam Report, Vu Dang Vinh, a déclaré que si la pandémie a touché la plupart des entreprises, certaines ont affiché une forte croissance. Cela montre l’importance de l’édification de l'image, qui est la réputation de l'entreprise, ouvrant à un développement prospère et stable surtout dans le contexte de mondialisation post-pandémie de Covid-19.



Les 10 premières entreprises publiques en 2021. Photo: top50vietnam.vn

Lors de cette cérémonie, Vietnam Report a présenté le rapport bilingue Vietnam CEO Insight 2021 sur le thème "Les entreprises vietnamiennes et la stratégie de relance dans la période de nouvelle normalité" ainsi que des évaluations des perspectives de l'économie macroéconomique en fin d'année. -VNA