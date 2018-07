Les produits Vinamilk sont exportés vers 43 marchés du monde. Photo; doanhnhan.vn

Hanoi (VNA) - La société par actions du lait du Vietnam (Vinamilk) a récemment acquis pour près de 20 millions de dollars, soit 51% du capital de la société Jagro Development XiengKhouang Co., Ltd, dont le siège se situe à Xieng Khouang, au Laos.

Cette opération a pour but de développer un complexe de fermes de vaches laitières et de bœufs.



Il s'agit du deuxième projet que Vinamilk déploie à l’étranger, le premier étant une laiterie installée au Cambodge



Selon un représentant du groupe, hormis le Laos et le Cambodge, Vinamilk ambitionne de mettre en œuvre d’autres projets ailleurs en Asie du Sud-Est.



Selon son rapport annuel de 2017, Vinamilk possède trois sociétés à l’étranger: Driftwood Dairy Holding Corporation (Etats-Unis), Vinamilk Europe Spo’stkaz Ograniczona Odpowiedzialnoscia (Pologne), Angkor Dairy Products Co.Ltd (Cambodge). De plus, elle détient aussi 22,81% des parts de l'usine Miraka (Nouvelle-Zélande). Elle a également ouvert un bureau de représentation en Thaïlande.



Les produits Vinamilk sont exportés vers 43 marchés du monde, dont le Japon, les Etats-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l’Australie. En 2017, son chiffre d’affaires à l’export a été de 200 millions de dollars. -CPV/VNA