Hanoï (VNA) - L'économiste en chef de VinaCapital a estimé que l'augmentation des entrées d'investissement direct étranger (IDE) de haute technologie stimulera la croissance économique du Vietnam dans les années à venir, malgré les inquiétudes concernant une récession mondiale.



Dans un rapport récemment publié, M. Michael Kokalari, économiste en chef de VinaCapital, a fait une évaluation optimiste des perspectives économiques du Vietnam et de la perspective d'une augmentation des cours des actions dans les années à venir.



Avec des interactions entre les grandes entreprises et les petites entreprises férues de technologie, les experts de VinaCapital apprécient "la forte similitude entre l'économie vietnamienne des années 2020 et celle du Japon des années 1970, lorsque les deux pays se sont lancés dans l'augmentation des chaînes de valeur mondiales des décennies plus tard.



M. Kokalari a déclaré que de nombreux investisseurs internationaux se demandent si le Vietnam échappera à la possibilité d'une récession mondiale l'année prochaine, alors que d'autres pays sont aux prises avec une croissance lente et une augmentation de l'inflation.



"En fait, le taux de croissance économique du Vietnam s’est accéléré en 2022", a-t-il répondu.



La Banque mondiale, le Fonds monétaire international et d'autres institutions financières ont également récemment révisé à la hausse leurs prévisions de croissance du Vietnam, de plus en plus d'économistes s'attendant à ce que la croissance dépasse 8 % cette année.



Selon l'économiste en chef de VinaCapital, l'une des raisons pour lesquelles l'économie vietnamienne excelle est que l'IDE soutient le secteur manufacturier, tout en augmentant la complexité des produits manufacturés.



Ceci est important car, selon les recherches de Harvard, l'essor de la technologie dans les produits hautement complexes est le moteur de croissance le plus puissant de l'économie d'un pays.



En fait, les entreprises du monde entier augmentent leurs investissements dans les produits de haute technologie au Vietnam. Par exemple, Samsung commencera à fabriquer des pièces semi-conductrices et Apple a également annoncé qu'il commencerait à produire Apple Watch et MacBook.



Les principaux moteurs de l'investissement dans les usines de haute technologie au Vietnam comprennent une main-d'œuvre hautement qualifiée, des salaires bas et la proximité géographique des chaînes d'approvisionnement de haute technologie en Asie.



M. Kokalari a expliqué que les IDE de haute technologie stimulent le PIB du Vietnam de deux manières. La première est l'amélioration des revenus et la seconde est le renforcement des capacités pour les produits complexes.



"Cela soutient la croissance du PIB à court terme, car la consommation intérieure représente les deux tiers du PIB du Vietnam et renforce également les perspectives économiques à long terme", a-t-il déclaré.



La nouvelle vague d'investissements IDE dans la production de produits complexes créera un «effet d'entraînement» qui obligera les fabricants nationaux à se diversifier dans des segments à plus forte valeur ajoutée.



Cependant, la réalité est que les usines d'IDE au Vietnam importent toujours la plupart des intrants de production. VinaCapital s'attend à ce que le "contenu importé" diminue progressivement et que la contribution du "contenu national" augmente à mesure que les entreprises nationales renforceront leur capacité à fournir des intrants.



M. Kokalari a conclu que les projets de fabrication des produits les plus avancés technologiquement au Vietnam garantiront que la croissance économique atteinte cette année se poursuivra en 2023./.-CPV/VNA